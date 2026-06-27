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Зачем в чеках печатают QR-коды: как их расшифровать и почему они стали популярными
Современные кассовые чеки в супермаркетах и магазинах все чаще содержат QR-код. Для многих покупателей это еще один непонятный элемент на бумаге, который обычно игнорируют.
Но на самом деле, этот код выполняет важную функцию — он связан с легальностью покупки и защитой прав потребителя. Об этом для Канала24 рассказали юристы Mudri.partners.
Для чего добавляют QR-код в фискальный чек
QR-код в расчетном документе используется прежде всего для проверки подлинности чека. Он позволяет убедиться, что покупка была официально зарегистрирована через кассовый аппарат и передана в налоговую систему.
Как объясняют юристы, структура и наличие QR-кода регулируются требованиями к форме фискальных чеков, в том числе электронных. То есть, это не дополнительная опция магазина, а обязательный элемент современного учета расчетных операций.
Какую информацию содержит QR-код в чеке
В зашифрованном виде QR-код хранит ключевые данные о покупке, в частности:
дату и время проведения операции;
общую сумму покупки;
фискальный номер чека;
данные регистратора расчетных операций (кассового аппарата)
Эти данные позволяют идентифицировать конкретную транзакцию в системе и проверить ее подлинность.
Как работает проверка через QR-код
Покупатель может отсканировать QR-код с помощью смартфона и получить доступ к информации о покупке в электронной базе данных налоговой службы.
Если чек подлинный, система подтвердит, что операция была официально зарегистрирована. Это означает, что продажи прошли легально, а налоги с него были учтены государством.
Таким образом, QR-код фактически выполняет роль цифрового «маркера доверия» между покупателем, продавцом и фискальной системой.
Почему QR-коды защищают покупателей
Кроме контроля над бизнесом, QR-коды в чеках выполняют еще одну важную функцию — защиту прав потребителей.
Благодаря им:
сложнее подделать или сменить чек;
легче доказать факт покупки в случае возврата товара;
уменьшается риск «серых» продаж без учета;
упрощается проверка гарантийных обязательств.
Фактически QR-код делает чек не просто бумажкой, а электронно подтвержденным документом.
Обязательно ли брать чек в магазине
Согласно действующим правилам, продавец обязан выдать покупателю чек в бумажной или электронной форме. При этом потребитель может отказаться от него.
Важно понимать: отказ от чека не означает, что продажа может быть «неофициальной». Операция все равно должна быть зарегистрирована в кассовой системе.
В некоторых магазинах кассиры спрашивают, нужен ли чек. Если покупатель отказывается, документ просто не печатается, что позволяет уменьшить использование бумаги.