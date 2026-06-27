Зачем в чеках печатают QR-коды: как их расшифровать и почему они стали популярными

Для чего нужен QR-код на чеках / © pexels.com

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Но на самом деле, этот код выполняет важную функцию — он связан с легальностью покупки и защитой прав потребителя. Об этом для Канала24 рассказали юристы Mudri.partners.

Для чего добавляют QR-код в фискальный чек

QR-код в расчетном документе используется прежде всего для проверки подлинности чека. Он позволяет убедиться, что покупка была официально зарегистрирована через кассовый аппарат и передана в налоговую систему.

Как объясняют юристы, структура и наличие QR-кода регулируются требованиями к форме фискальных чеков, в том числе электронных. То есть, это не дополнительная опция магазина, а обязательный элемент современного учета расчетных операций.

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Какую информацию содержит QR-код в чеке

В зашифрованном виде QR-код хранит ключевые данные о покупке, в частности:

дату и время проведения операции;

общую сумму покупки;

фискальный номер чека;

данные регистратора расчетных операций (кассового аппарата)

Эти данные позволяют идентифицировать конкретную транзакцию в системе и проверить ее подлинность.

Как работает проверка через QR-код

Покупатель может отсканировать QR-код с помощью смартфона и получить доступ к информации о покупке в электронной базе данных налоговой службы.

Если чек подлинный, система подтвердит, что операция была официально зарегистрирована. Это означает, что продажи прошли легально, а налоги с него были учтены государством.

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Таким образом, QR-код фактически выполняет роль цифрового «маркера доверия» между покупателем, продавцом и фискальной системой.

Почему QR-коды защищают покупателей

Кроме контроля над бизнесом, QR-коды в чеках выполняют еще одну важную функцию — защиту прав потребителей.

Благодаря им:

сложнее подделать или сменить чек;

легче доказать факт покупки в случае возврата товара;

уменьшается риск «серых» продаж без учета;

упрощается проверка гарантийных обязательств.

Фактически QR-код делает чек не просто бумажкой, а электронно подтвержденным документом.

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Обязательно ли брать чек в магазине

Согласно действующим правилам, продавец обязан выдать покупателю чек в бумажной или электронной форме. При этом потребитель может отказаться от него.

Важно понимать: отказ от чека не означает, что продажа может быть «неофициальной». Операция все равно должна быть зарегистрирована в кассовой системе.

В некоторых магазинах кассиры спрашивают, нужен ли чек. Если покупатель отказывается, документ просто не печатается, что позволяет уменьшить использование бумаги.

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