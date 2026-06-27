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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Страна НАТО усиливает охрану границы с РФ

Из-за высокого риска гибридных атак и тысячи попыток незаконного прорыва со стороны Беларуси МВД Латвии инициирует продление усиленного режима безопасности до 31 декабря.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Латвия усиливает восточную границу

Латвия усиливает восточную границу

Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Луденском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года.

Об этом сообщает Delfi.

Как отмечает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, прежде всего, попытки незаконного пересечения границы. В этом плане наибольшее миграционное давление по-прежнему приходится на латвийско-белорусскую границу.

Во-вторых, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. В третьих, существует необходимость обеспечить непрерывную готовность служб, отмечает МВД.

Чтобы не допустить проникновения в страну в местах, не предназначенных для этого и прекратить попытки незаконного пересечения границы, необходимо продолжить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня.

В этом году предотвратили уже 6362 случая незаконного пересечения границы.

В прошлом году Государственная пограничная служба предотвратила попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.

Ранее министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил, что в ближайшее время министерство обороны разместит дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, Россия готовит гибридные атаки на восточном фланге НАТО из-за изоляции Путина. Об этом сообщает разведка Латвии. В частности, Москва рассматривает возможность проведения военных провокаций против стран Балтии или Польши.

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Дата публикации
Количество просмотров
162
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