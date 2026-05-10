Скандал с украинскими дронами в Латвии: Сибига раскрыл причину изменения маршрута БпЛА

Глава украинского МИД / © Associated Press

Результаты расследования показали, что причиной инцидентов с украинскими дронами в Латвии стали действия российской системы радиоэлектронной борьбы, которая намеренно меняла маршрут беспилотников, направлявшихся к целям в России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об этом Х.

Он также рассказал о новом разговоре с главой МИД Латвии Байбой Браже по поводу украинских дронов на территории страны.

По его словам, расследование доказали, что это явилось следствием российской электронной войны, направленной на отклонение украинских дронов от их целей в РФ.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина готова усилить сотрудничество со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем.

По словам Министра, к такому взаимодействию могут быть привлечены и украинские специалисты.

«Наша цель — обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других балтийских государств и Финляндии», — подчеркнул он.

Сибига добавил, что это возможно как из-за эффективного противодействия российской агрессии и ослабления военной машины РФ, так и путем укрепления защиты воздушного пространства партнеров Украины.

Напомним, на днях премьер Латвии Эвика Силиня вызвала министра обороны из-за дронов в воздушном пространстве страны.

В Латвии 8 мая продолжались поиски второго беспилотника, накануне нарушившего воздушное пространство страны, залетев из России.

