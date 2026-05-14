В комбинезоне и с чемоданами: папарацци подловили бывшую первую леди Франции Карлу Бруни в Каннах
Вечером, наверное, Карла Бруни выйдет на красную дорожку кинофестиваля.
Папарацци подловили Карлу Бруни в отеле Martinez. Она с улыбкой встретила фотографов. Экс-первая леди прибыла на Лазурное побережье, чтобы посетить Каннский кинофестиваль.
Она была одета в удобный графитовый комбинезон на молнии и черную куртку, которые скомбинировала с белыми кедами.
Бруни распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки. На плече у нее висела светло-бежевая сумка с коричневыми кожаными ручками, а в руках она везла два чемодана.
