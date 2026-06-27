Зоопарк ищет актера в костюме медведя за $15 тысяч: какое главное условие

Медведь

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Зоопарк в Китае объявил вакансию для актеров, готовых одевать костюм черного медведя и развлекать посетителей.

За такую работу предлагают годовую зарплату в 100 тысяч юаней — примерно 15 тысяч долларов США, пишет SCMP.

Необычное объявление о наборе персонала от зоопарка Luohe Wildlife Zoo, расположенного в городе Луохе в провинции Хэнань, быстро стало вирусным в социальных сетях.

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В вакансии говорится, что заведение ищет людей, которые смогут превратиться в черных медведей, ходить по территории зоопарка и взаимодействовать с посетителями.

Работники должны носить специальные костюмы, названные в описании только «мягкими». Оснащены ли они вентиляцией или системами охлаждения, неизвестно.

К кандидатам нет требований пола, однако претенденты должны быть физически здоровыми и старше 18 лет.

Рабочий график предусматривает шестичасовые смены и четыре выходных дня ежемесячно.

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Главное правило для будущих «медведей» – не разговаривать с посетителями. Во время работы актерам запрещено говорить, но разрешается издавать звуки, похожие на мурлыканье. Исключение делают только в тех случаях, когда необходима помощь или возникает чрезвычайная ситуация.

Также работники должны быть готовы принимать угощение от туристов, ведь в объявлении указано, что они должны быть «гибкими» в вопросе еды.

В зоопарке описали эту работу как одну из самых свободных должностей.

«Это самая свободная должность в нашей зоне. Если вы устали, можете просто лечь и помечтать. Если вы полон энергии, можете прыгать, танцевать, лазить по деревьям или даже ловить рыбу. Делайте, что вам удобно», — говорится в объявлении.

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Представители зоопарка отметили, что вакансия подходит как экстравертам, так и интровертам, ведь от работников не требуется разговаривать с гостями.

«Вы можете вести себя сколь угодно бессмысленно. Чем странее, тем популярнее вы будете», — подчеркнули авторы объявления.

Спрос на такую работу оказался высок: все вакансии заполнили в течение нескольких дней. В зоопарке рассказали, что получили более 100 заявок, хотя точное количество наемных работников не раскрыли.

Представитель зоопарка рассказал, что актеры, которые станут популярны в социальных сетях благодаря своим выступлениям, смогут зарабатывать больше базовой зарплаты в 100 тысяч юаней в год.

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"Это может стать уникальной возможностью трудоустройства для молодежи и помочь нашему зоопарку открыть новые источники дохода", - отметил представитель, не назвавший своего имени.

Зоопарк, финансируемый за счет инвестиций местных властей, открылся в начале мая.

Необычная вакансия вызвала активное обсуждение среди пользователей китайских соцсетей. Многие обратили внимание на сложность работы из-за жаркого лета в регионе.

«Это нелегкая работа. Лето в провинции Хэнань бывает достаточно жарким, представьте себе, как это носить такой костюм! – написал один из пользователей.

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Другой пошутил по поводу главного требования вакансии: «Не разговаривать во время работы? Сомневаюсь, что многие смогут придерживаться этого правила, ха-ха».

В то же время некоторые комментаторы выразили обеспокоенность тем, что такое развлечение может повлиять на восприятие животных детьми.

"Это креативная идея, но я боюсь, что из-за этого дети могут меньше бояться диких животных", - отметил один из юзеров.

Напомним, забавные фото из Киевского зоопарка "взорвали" Сеть.

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