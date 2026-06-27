Зоопарк шукає актора в костюмі ведмедя за $15 тисяч: яка головна умова

Ведмідь

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Зоопарк у Китаї оголосив вакансію для акторів, які готові одягати костюм чорного ведмедя та розважати відвідувачів.

За таку роботу пропонують річну зарплату 100 тисяч юанів — приблизно 15 тисяч доларів США, пише SCMP.

Незвичайне оголошення про набір персоналу від зоопарку Luohe Wildlife Zoo, розташованого в місті Луохе провінції Хенань, швидко стало вірусним у соціальних мережах.

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У вакансії йдеться, що заклад шукає людей, які зможуть перевтілитися у чорних ведмедів, ходити територією зоопарку та взаємодіяти з відвідувачами.

Працівники мають носити спеціальні костюми, які в описі назвали лише «м’якими». Чи оснащені вони вентиляцією або системами охолодження, невідомо.

До кандидатів немає вимог щодо статі, однак претенденти мають бути фізично здоровими та старшими за 18 років.

Робочий графік передбачає шестигодинні зміни та чотири вихідні дні щомісяця.

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Головне правило для майбутніх «ведмедів» — не розмовляти з відвідувачами. Під час роботи акторам заборонено говорити, але дозволяється видавати звуки, схожі на муркотіння. Виняток роблять лише у випадках, коли потрібна допомога або виникає надзвичайна ситуація.

Також працівники мають бути готовими приймати частування від туристів, адже в оголошенні зазначено, що вони повинні бути «гнучкими» у питанні їжі.

У зоопарку описали цю роботу як одну з найбільш вільних посад.

«Це найвільніша посада в нашій зоні. Якщо ви втомилися, можете просто лягти й помріяти. Якщо ви сповнені енергії, можете стрибати, танцювати, лазити по деревах або навіть ловити рибу. Робіть те, що вам зручно», — йдеться в оголошенні.

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Представники зоопарку зазначили, що вакансія підходить як для екстравертів, так і для інтровертів, адже від працівників не вимагається розмовляти з гостями.

«Ви можете поводитися як завгодно безглуздо. Чим дивніше, тим популярнішим ви будете», — наголосили автори оголошення.

Попит на таку роботу виявився високим: усі вакансії заповнили протягом декількох днів. У зоопарку розповіли, що отримали понад 100 заявок, хоча точну кількість найнятих працівників не розкрили.

Представник зоопарку розповів, що актори, які стануть популярними у соціальних мережах завдяки своїм виступам, зможуть заробляти більше за базову зарплату у 100 тисяч юанів на рік.

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«Це може стати унікальною можливістю працевлаштування для молоді та допомогти нашому зоопарку відкрити нові джерела доходу», — зазначив представник, який не назвав свого імені.

Зоопарк, який фінансується за рахунок інвестицій місцевої влади, відкрився на початку травня.

Незвичайна вакансія викликала активне обговорення серед користувачів китайських соцмереж. Багато хто звернув увагу на складність роботи через спекотне літо в регіоні.

«Це нелегка робота. Літо в провінції Хенань буває досить спекотним, уявіть собі, як це — носити такий костюм!» — написав один із користувачів.

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Інший пожартував щодо головної вимоги вакансії: «Не розмовляти під час роботи? Сумніваюся, що багато хто зможе дотримуватися цього правила, ха-ха».

Водночас деякі коментатори висловили занепокоєння, що така розвага може вплинути на сприйняття тварин дітьми.

«Це креативна ідея, але я побоююся, що через це діти можуть менше боятися диких тварин», — зазначив один із юзерів.

Нагадаємо, кумедні фото з Київського зоопарку "підірвали" Мережу.

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