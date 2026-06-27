"Стоит пересмотреть цели СВО": пропагандист Путина упал в истерику из-за ударов ВСУ и "вымаливает" перемирие (видео)

Путин / © Associated Press

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В стране-агрессорке начинает царить откровенное отчаяние. Российские пропагандисты, еще недавно обещавшие «взять Киев за три дня», теперь открыто призывают Кремль немедленно остановить боевые действия и согласиться на любое перемирие. Главная причина такой паники — страх перед полной потерей оккупированного Крыма и угроза перенесения войны в глубокий тыл РФ.

На переломный момент в риторике рупоров Кремля обратил внимание советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он обнародовал видео разговоры российских так называемых экспертов, прогнозирующих России скорую катастрофу.

«Пока есть такая возможность лучше решить эту проблему заморозкой, а не ожиданием успешного наступления летом, за время которого я не знаю, что останется от Крыма. Это реальный шанс избежать худшего», — говорит один из испуганных пропагандистов.

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Вместо победы — «пошлый мир» и признание Украины

В ходе эфира один из участников дискуссии прямо заявил, что Россия больше не способна диктовать свои условия. Более того, он предложил смириться с существованием независимой Украины и отказаться от дальнейших захватнических планов, в частности в Донецкой области.

«Мне кажется все-таки стоит пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на менее честное, как у нас говорят, пошлое, но тем не менее то перемирие, которое позволит нам сохранить наши территориальные достояния, которые мы получили за время специальной военной операции. Но это требует от нас принятия существования Украины в том виде, в котором она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на некоторое время», — посетовал российский пропагандист.

Он также признал, что ситуация кардинально изменилась, и по сравнению с прошлым годом позиции Москвы существенно ослабли под внешним и внутренним давлением: «Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что сейчас, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радостно».

Ужас перед «цивилизационной катастрофой» в России

Наибольшим страхом для российской элиты остается то, что война окончательно выйдет за пределы фронта и заденет ключевые мегаполисы РФ. Участники эфира прямо намекнули на угрозу массовых потерь среди жителей тыловых российских городов, если эскалация будет продолжаться.

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«Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет о потере людей из Москвы, потере людей из Санкт-Петербурга, потере людей из Екатеринбурга, может быть, все же пересмотреть вопрос о Славянске и Краматорске, о других населенных пунктах, которые нам так нужны для достижения победы?» — заметил участник программы.

Отдельную обеспокоенность в пропагандистской среде вызывает растущая автономность и мощь Вооруженных Сил Украины. Даже в случае политического давления со стороны Запада, у украинской армии уже достаточно ресурсов, чтобы действовать самостоятельно и методично уничтожать оккупантов.

«Я понимаю, что в результате всех этих действий Украина может и не остановиться. Украина может продолжать. Я вам больше скажу, Европа может не остановиться. Но Украина, которая сейчас действует, возможно, автономно уже от Европы, получив такое большое количество войск, она может не остановиться и продолжать бить по Крыму. Поэтому, понимаете, поскольку очевидна бессмысленность эскалации, которую мы сейчас с вами обсуждаем, или рискованность ее», — резюмировал шокированный рупор Кремля.

Очевидно, что в России начинают осознавать неизбежность расплаты за развязанную войну. Прислушается ли военное руководство РФ к призывам собственных медиамарионеток покажет время, однако градус паники в Москве наверняка достиг исторического максимума.

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Удары ВСУ по оккупантам — последние новости

Напомним, украинские войска уничтожили мост в Геническом на левом берегу Херсонской области, который российские кафиры активно использовали для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов, движение автомобильного транспорта полностью остановлено. Мост имел критическое значение для опрокидывания войск и техники из Крыма.

Также эксперты «Института Черноморских стратегических исследований» прогнозируют, что Крым постепенно превратится в изолированный остров. Из-за эффективной военной стратегии Украины на полуострове возникнет острый гуманитарный кризис с дефицитом топлива и товаров первой необходимости. Российские власти, по словам аналитиков, не планируют эвакуировать гражданских, а наоборот используют гуманитарную катастрофу в пропагандистских целях.

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