Дженнифер Лопес похвасталась 18-летними двойняшками-выпускниками, которые окончили школу

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась 18-летними двойняшками-выпускниками.

Дети артистки от музыканта Марка Энтони уже закончили школу. А это же у них состоялся выпускной в школе. Дженнифер Лопес, конечно же, не могла пропустить важное событие в жизни детей, так что пришла их поддержать. Без фото на память не обошлось. Некоторыми снимками артистка уже поделилась в Instagram.

На одном из кадров певица предстала с сыном Максом. Артистка обнимала юношу, который был одет в гавайском стиле.

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Дженнифер Лопес с сыном Максом / © instagram.com/jlo

На другом фото была изображена Эмма, которая недавно объявила, что идентифицирует себя как мужчина и сменила имя на Оскар.

Сын Дженнифер Лопес Оскар / © instagram.com/jlo

Теперь дети Дженнифер Лопес стали официально выпускниками. Макс и Оскар готовятся к поступлению в колледж. Как ранее признавалась исполнительница, близнецы избрали разные учебные заведения. Кстати, сама же знаменитость делится, что испытывала большую грусть из-за того, что ее дети уже так повзрослели и шагают в самостоятельную жизнь.

«Они говорят, что мне везет, и я не спорю… Просто такое ощущение», — делится своими эмоциями звезда Голливуда.

Напомним, сейчас и в Украине дети активно выпускаются со школ. Это навеяло на украинских знаменитостей воспоминания о том, какими были их выпускные. К примеру, певицу Тоню Матвиенко не пустил муж, а лидер группы «Друга Ріка» шутит, что напился и ничего не помнит.

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