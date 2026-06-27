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Дженнифер Лопес похвасталась 18-летними двойняшками-выпускниками, которые окончили школу
Теперь дети артистки готовятся к поступлению в колледж.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась 18-летними двойняшками-выпускниками.
Дети артистки от музыканта Марка Энтони уже закончили школу. А это же у них состоялся выпускной в школе. Дженнифер Лопес, конечно же, не могла пропустить важное событие в жизни детей, так что пришла их поддержать. Без фото на память не обошлось. Некоторыми снимками артистка уже поделилась в Instagram.
На одном из кадров певица предстала с сыном Максом. Артистка обнимала юношу, который был одет в гавайском стиле.
На другом фото была изображена Эмма, которая недавно объявила, что идентифицирует себя как мужчина и сменила имя на Оскар.
Теперь дети Дженнифер Лопес стали официально выпускниками. Макс и Оскар готовятся к поступлению в колледж. Как ранее признавалась исполнительница, близнецы избрали разные учебные заведения. Кстати, сама же знаменитость делится, что испытывала большую грусть из-за того, что ее дети уже так повзрослели и шагают в самостоятельную жизнь.
«Они говорят, что мне везет, и я не спорю… Просто такое ощущение», — делится своими эмоциями звезда Голливуда.
Напомним, сейчас и в Украине дети активно выпускаются со школ. Это навеяло на украинских знаменитостей воспоминания о том, какими были их выпускные. К примеру, певицу Тоню Матвиенко не пустил муж, а лидер группы «Друга Ріка» шутит, что напился и ничего не помнит.