Ракета ударила по построению: дело против комбата за гибель 19 людей передали в суд

Бойцы ВСУ / © Associated Press

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Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира батальона беспилотных систем, чья служебная халатность привела к трагической гибели 19 человек во время военных торжеств.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Кровавая трагедия, всколыхнувшая всю страну, произошла 1 ноября 2025 года. Тогда российская ракета попала в место торжественного построения военнослужащих. В результате вражеского удара погибли 19 человек (12 военных и 7 гражданских лиц), еще 36 защитников получили ранения различной степени тяжести.

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Что выяснило следствие

Следственные органы дали четкий ответ на вопрос, можно ли было предотвратить массовые жертвы. Расследованием установлено, что трагедия стала следствием грубого нарушения военных инструкций: комбат организовал массовые мероприятия по случаю годовщины создания подразделения и награждения личного состава вопреки действующим приказам командования, которые категорически запрещали построение вне укрытий.

Даже после объявления воздушной тревоги и сообщения о ракетной угрозе, комбат не прекратил мероприятие, а люди не были рассредоточены.

В канун праздника в служебных чатах распространили точное время, место проведения, количество участников и геолокацию события. Эта информация стала известна врагу и была использована россиянами для точного наведения ракеты.

Какое наказание грозит военному

Экспограничнику и командиру батальона инкриминируют небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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«Война не отменяет ответственности за решения, которые стоят человеческим жизням. К сожалению, служебная халатность привела к таким последствиям, и она получит должную правовую оценку», — отметили в ведомстве.

Детали трагедии

Напомним, 16 октября 2025 года российские войска нанесли удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В ОК «Юг» сказали, что речь идет о тыловой области, но какую именно — не уточнили. Также отмечалось, что в результате удара погибли.

Военный-блогер Станислав Бунятов с позывным Осман уточнил, что удар произошел на Кировоградщине.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин впоследствии рассказал детали удара.

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