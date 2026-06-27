Країна НАТО посилює охорону кордону з РФ

Латвія посилює східний кордон

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Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонує уряду продовжити посилений режим охорони кордону в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Резекненському краях та Даугавпілсі до 31 грудня цього року.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначає МВС, у регіонах на східному кордоні зберігаються підвищені ризики для безпеки, насамперед спроби незаконного перетину кордону. У цьому плані найбільший міграційний тиск, як і раніше, припадає на латвійсько-білоруський кордон.

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По-друге, зберігається ймовірність гібридних загроз і провокаційних дій, а також ризики контрабанди та інших видів транскордонної злочинності. По-третє, існує необхідність забезпечити безперервну готовність служб, зазначає МВС.

Щоб не допустити проникнення в країну в місцях, не призначених для цього, та припинити спроби незаконного перетину кордону, необхідно продовжити охорону кордону в посиленому режимі, вважає МВС. Наразі посилений режим діє до 30 червня.

Цього року запобігли вже 6362 випадкам незаконного перетину кордону.

Минулого року Державна прикордонна служба запобігла спробам 12 046 осіб незаконно перетнути білорусько-латвійський кордон.

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Раніше міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс повідомив, що найближчим часом міністерство оборони розмістить додаткові системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО через ізоляцію Путіна. Про це повідомляє розвідка Латвії. Зокрема, Москва розглядає можливість здійснення військових провокацій проти країн Балтії або Польщі.

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