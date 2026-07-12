Дочь Поляковой раскрыла стоимость своего образа и пожаловалась на Cartier и подаренную сумку Hermes

Маша Полякова

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Дочь певицы Оли Поляковой Маша Полякова во время отдыха в Одессе рассказала о стоимости своего летнего образа, призналась, почему не носит роскошную сумку Hermes, и пошутила, что ей пока не дарят Cartier.

21-летняя блогерша случайно встретила Николаса Карму на одном из одесских курортов и согласилась показать свой наряд. Оказалось, что самыми дорогими в нём были вовсе не вещи от люксовых брендов. Маша выбрала лёгкое платье-комбинацию, которое купила как тунику, и удобные туфли из масс-маркета. По словам девушки, она не гонится за заоблачными ценниками и часто отдаёт предпочтение практичным вещам.

«Эти туфли — самые-самые удобные туфли от Mango. Они стоят где-то 1200 гривен. А это платье. Вообще она продаётся как туника. Стоила она где-то две-три тысячи», — поделилась Маша в комментарии Николасу Карми.

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Маша Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official

Во время беседы блогер также обратил внимание на кольцо на руке Поляковой-младшей. История этого украшения оказалась довольно неожиданной. Маша рассказала, что своё первое обручальное кольцо потеряла прямо в море из-за неподходящего размера, а нынешнее украшение стало заменой утерянному.

«Это мое кольцо. Я уже замужняя женщина. Кстати, это второе. Первое я потеряла. Удачно потеряла. Ой, ну, кстати, он виноват. Я ему сказала, какой у меня размер, он чуть-чуть не угадал, и она упала в море. Я же ему сказала размер? Сказала. Это APM Monaco, она где-то стоит триста евро. Мне пока не дарят Cartier. Ни муж, ни мама», — пошутила дочь певицы.

Маша Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official

Кроме того, Маша объяснила, почему пока не может самостоятельно зарабатывать на дорогие украшения. По её словам, она находится в США по студенческой визе, поэтому не имеет права официально работать. В то же время блогер похвасталась подарком от своей знаменитой мамы — сумкой Chanel, которую получила на 21-летие.

Однако с ещё одним роскошным аксессуаром возникла неожиданная проблема. По словам Маши, она почти не пользуется подаренной Hermes, ведь Оля Полякова слишком переживает за её сохранность и постоянно предостерегает дочь от неосторожного обращения с вещью.

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«Сумку Chanel мне мама подарила на мой 21-й день рождения. А носить Hermes она мне не разрешает. Она подарила мне одну, но с условием: „туда с ней не выходи, туда её не клади“. Поэтому она просто стоит на полке, потому что я её никуда носить не могу», — подытожила Маша.

Маша Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official

Напомним, недавно Маша Полякова примерила дерзкий образ с корсетом. Иностранец забавным образом отреагировал на это.

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