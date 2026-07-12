"Зона смерти" возле Константиновки: эксперты объяснили, что действительно стоит за наступлением России

Российская армия стирает с лица земли Константиновку в Донецкой области / © Associated Press

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Российские войска продолжают масштабное наступление на город Константиновка Донецкой области сразу по трем направлениям. Захват этого населенного пункта позволит врагу усилить военное давление на другие города региона и получить важный политический довод для международных переговоров.

Об этом пишет Financial Times.

Стратегическое значение и политические мотивы

Константиновка является крайне важным звеном так называемого «пояса крепостей», надежно защищающего остатки подконтрольного Киеву Донбассу. Ее падение может дать русской армии плацдарм для значительно более глубокого наступления на малонаселенные низменности на западе. Глава Кремля Владимир Путин стремится использовать вероятную оккупацию города для непосредственного давления на международных партнеров.

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Диктатор рассчитывает убедить Дональда Трампа, что защита украинских территорий абсолютно бесполезна. Таким образом, Москва хочет заставить США надавить на Владимира Зеленского ради капитуляции всего региона. Президент Украины уже решительно назвал заявления врага о якобы полном захвате города очередной российской ложью.

Выживание в городе и тактика разрушений

До полномасштабной войны население Константиновки составляло около 70 тысяч человек, однако сейчас там остается около 2000 жителей. Граждане вынуждены выживать под постоянными бомбардировками в разрушенных районах без газа, электричества, воды и медицинской помощи. Их передвижение строго ограничено из-за постоянной активности российских беспилотников.

Как и во время боев за Бахмут или Покровск, оккупанты сначала полностью уравнивают городские кварталы с землей с помощью управляемых авиабомб, ракет и тяжелой артиллерии. Лишь после этого Москва отправляет на руины свои штурмовые группы. Город фактически превратился в «зону смерти», где любое движение мгновенно фиксируется и уничтожается дронами.

«Сначала внутрь города проникают лишь небольшие российские группы, но из месяца в месяц они могут медленно наращивать свое присутствие», — объяснил соучредитель финской аналитической группы Black Bird Эмиль Кастехельми.

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Катастрофические потери оккупантов

Несмотря на бешеное давление, российская армия несет колоссальные потери живой силы в этом направлении. По подсчетам аналитиков, в июне 2026 Москва вообще потеряла около 9 квадратных километров украинской территории. Это уже второй месяц текущего года с отрицательным территориальным балансом для страны-агрессоры.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценивает общие потери России убитыми и ранеными почти в 1,4 миллиона человек. По данным украинского военного руководства, враг ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч солдат. Киев стремится увеличить эту цифру до 50 тысяч в месяц, чтобы окончательно изменить военные расчеты Кремля.

Напомним, президент Украины отреагировал на бред российского диктатора о якобы захвате Константиновки. Зеленский предложил Путину встретиться в «оккупированном» городе.

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