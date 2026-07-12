"Зона смерті" біля Костянтинівки: експерти пояснили, що насправді стоїть за наступом Росії

Російська армія стирає з лиця землі Костянтинівку на Донеччині / © Associated Press

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Російські війська продовжують масштабний наступ на місто Костянтинівка Донецької області одразу з трьох напрямків. Захоплення цього населеного пункту дозволить ворогу посилити військовий тиск на інші міста регіону та отримати важливий політичний аргумент для міжнародних переговорів.

Про це пише Financial Times.

Стратегічне значення та політичні мотиви

Костянтинівка є вкрай важливою ланкою так званого «поясу фортець», який надійно захищає залишки підконтрольного Києву Донбасу. Її падіння може дати російській армії плацдарм для значно глибшого наступу на малонаселені низовини на заході. Очільник Кремля Володимир Путін прагне використати ймовірну окупацію міста для безпосереднього тиску на міжнародних партнерів.

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Диктатор розраховує переконати Дональда Трампа, що захист українських територій є абсолютно марним. У такий спосіб Москва хоче змусити США натиснути на Володимира Зеленського задля капітуляції всього регіону. Президент України вже рішуче назвав заяви ворога про нібито повне захоплення міста черговою російською брехнею.

Виживання у місті та тактика руйнувань

До повномасштабної війни населення Костянтинівки становило близько 70 тисяч осіб, проте зараз там залишається близько 2 000 мешканців. Цивільні змушені виживати під постійними бомбардуваннями у зруйнованих районах без газу, електрики, води та медичної допомоги. Їхнє пересування суворо обмежене через постійну активність російських безпілотників.

Як і під час боїв за Бахмут чи Покровськ, окупанти спочатку повністю зрівнюють міські квартали із землею за допомогою керованих авіабомб, ракет і важкої артилерії. Лише після цього Москва відправляє на руїни свої штурмові групи. Місто фактично перетворилося на «зону смерті», де будь-який рух миттєво фіксується та знищується дронами.

«Спочатку всередину міста пробираються лише невеликі російські групи, але з місяця в місяць вони можуть повільно нарощувати свою присутність», — пояснив співзасновник фінської аналітичної групи Black Bird Еміль Кастехельмі.

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Катастрофічні втрати окупантів

Попри шалений тиск, російська армія зазнає колосальних втрат живої сили на цьому напрямку. За підрахунками аналітиків, у червні 2026 року Москва взагалі втратила близько 9 квадратних кілометрів української території. Це вже другий місяць поточного року з від’ємним територіальним балансом для країни-агресорки.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оцінює загальні втрати Росії вбитими та пораненими майже в 1,4 мільйона осіб. За даними українського військового керівництва, ворог щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч солдатів. Наразі Київ прагне збільшити цю цифру до 50 тисяч на місяць, щоб остаточно змінити військові розрахунки Кремля.

Нагадаємо, президент України відреагував на маячню російського диктатора про нібито захоплення Костянтинівки. Зеленський запропонував Путіну зустрітись в «окупованому» місті.

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