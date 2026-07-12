Надбавку 10 тисяч грн отримають не всі військові: у Раді пояснили, кого це не стосується

Офіцери, які проходять службу на тилових посадах, не отримуватимуть анонсовану надбавку у 10 тис. грн / © ТСН

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Офіцери, які проходять службу на тилових посадах, не отримуватимуть анонсовану щомісячну надбавку у розмірі 10 тис. грн.

Про це повідомила голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE вона розповіла, що отримала відповідні офіційні роз’яснення щодо механізму виплати.

«Прийшли роз’яснення, в яких сказано про те, що на тилових посадах офіцери не будуть мати надбавку у розмірі цих десяти тисяч гривень», — заявила Никорак.

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За словами народної депутатки, надбавка поширюватиметься не на всіх військовослужбовців, як це могло здаватися після попередніх анонсів. Водночас інших деталей щодо категорій військових, які матимуть право на виплату, вона не уточнила.

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