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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Надбавку 10 тисяч грн отримають не всі військові: у Раді пояснили, кого це не стосується

Офіцери на тилових посадах залишаться без надбавки 10 тис. грн.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Надбавку 10 тисяч грн отримають не всі військові: у Раді пояснили, кого це не стосується

Офіцери, які проходять службу на тилових посадах, не отримуватимуть анонсовану надбавку у 10 тис. грн / © ТСН

Офіцери, які проходять службу на тилових посадах, не отримуватимуть анонсовану щомісячну надбавку у розмірі 10 тис. грн.

Про це повідомила голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE вона розповіла, що отримала відповідні офіційні роз’яснення щодо механізму виплати.

«Прийшли роз’яснення, в яких сказано про те, що на тилових посадах офіцери не будуть мати надбавку у розмірі цих десяти тисяч гривень», — заявила Никорак.

За словами народної депутатки, надбавка поширюватиметься не на всіх військовослужбовців, як це могло здаватися після попередніх анонсів. Водночас інших деталей щодо категорій військових, які матимуть право на виплату, вона не уточнила.

Нагадаємо, раніше йшлося про пільговий стаж і виплати за дітей. Фаівці пояснили, як оформити дострокову пенсію у 50 років та що для цього потрібно.

Зазначимо, що в Україні батьки із великою кількістю дітей мають право не лише на звичайні пенсійні виплати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
326
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