У білій майці та широких штанях: Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці в США

Еллі Голдінг / © Getty Images

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39-річна британська артистка прямувала на стадіон "Маямі" перед несподіваним виступом на чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу FIFA у штаті Флорида.

Одягнена знаменитість була у білу майку в рубчик та чорні широкі спортивні штани. Також у неї на голові була бейсболка та прямокутні чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, а взула вона чорні кеди із замші.

Еллі Голдінг / © Getty Images

Минулого тижня Еллі Голдінг перебувала в Лондоні і разом зі своїм коханим та батьком своєї другої дитини Бо Мінніаром вони відвідали Вімблдонський тенісний турнір. Того дня співачка обрала для виходу у світ чорну сукню на ґудзиках вільного крою в принт, з довгими рукавами та рюшами на подолі та комірі.

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Бо Мініар та Еллі Голдінг / © Getty Images

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