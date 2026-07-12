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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

У білій майці та широких штанях: Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці в США

Співачка Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці в Маямі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Getty Images

39-річна британська артистка прямувала на стадіон "Маямі" перед несподіваним виступом на чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу FIFA у штаті Флорида.

Одягнена знаменитість була у білу майку в рубчик та чорні широкі спортивні штани. Також у неї на голові була бейсболка та прямокутні чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, а взула вона чорні кеди із замші.

Еллі Голдінг / © Getty Images

Еллі Голдінг / © Getty Images

Минулого тижня Еллі Голдінг перебувала в Лондоні і разом зі своїм коханим та батьком своєї другої дитини Бо Мінніаром вони відвідали Вімблдонський тенісний турнір. Того дня співачка обрала для виходу у світ чорну сукню на ґудзиках вільного крою в принт, з довгими рукавами та рюшами на подолі та комірі.

Бо Мініар та Еллі Голдінг / © Getty Images

Бо Мініар та Еллі Голдінг / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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