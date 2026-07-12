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У білій майці та широких штанях: Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці в США
Співачка Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці в Маямі.
39-річна британська артистка прямувала на стадіон "Маямі" перед несподіваним виступом на чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу FIFA у штаті Флорида.
Одягнена знаменитість була у білу майку в рубчик та чорні широкі спортивні штани. Також у неї на голові була бейсболка та прямокутні чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, а взула вона чорні кеди із замші.
Минулого тижня Еллі Голдінг перебувала в Лондоні і разом зі своїм коханим та батьком своєї другої дитини Бо Мінніаром вони відвідали Вімблдонський тенісний турнір. Того дня співачка обрала для виходу у світ чорну сукню на ґудзиках вільного крою в принт, з довгими рукавами та рюшами на подолі та комірі.