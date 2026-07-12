Принцесу Кейт помітили із загадковою травмою: що сталося

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Дружина принца Вільяма мала гламурний вигляд у світлій сукні-сорочці на ґудзиках від Suzannah London, яка мала розріз на коліні, через що тканина, майорячи на вітрі, злегка оголила шкіру. Уважні шанувальники помітили на нозі принцеси садна.

Невідомо, як принцеса зазнала цієї травми, але в останні тижні вона була дуже активна і багато часу проводила на відкритому повітрі, готуючись до сходження на три вершини.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Родина Уельських відома своєю любов'ю до природи та активного відпочинку на свіжому повітрі. І цю любов вони прищеплюють своїм трьом дітям.

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Принцеса Кейт відвідала лікарню, щоб дізнатися про нові плани щодо її перетворення на найбільш всебічну та інтегровану дитячу лікарню Лондона.

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