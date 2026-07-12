ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Принцесу Кейт помітили із загадковою травмою: що сталося

Раніше цього тижня принцеса Уельська відвідала дитячу лікарню Евеліна у Лондоні, де зустрілася з дітьми та їхніми родинами.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Дружина принца Вільяма мала гламурний вигляд у світлій сукні-сорочці на ґудзиках від Suzannah London, яка мала розріз на коліні, через що тканина, майорячи на вітрі, злегка оголила шкіру. Уважні шанувальники помітили на нозі принцеси садна.

Невідомо, як принцеса зазнала цієї травми, але в останні тижні вона була дуже активна і багато часу проводила на відкритому повітрі, готуючись до сходження на три вершини.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Родина Уельських відома своєю любов'ю до природи та активного відпочинку на свіжому повітрі. І цю любов вони прищеплюють своїм трьом дітям.

Принцеса Кейт відвідала лікарню, щоб дізнатися про нові плани щодо її перетворення на найбільш всебічну та інтегровану дитячу лікарню Лондона.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie