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Принцесу Кейт помітили із загадковою травмою: що сталося
Раніше цього тижня принцеса Уельська відвідала дитячу лікарню Евеліна у Лондоні, де зустрілася з дітьми та їхніми родинами.
Дружина принца Вільяма мала гламурний вигляд у світлій сукні-сорочці на ґудзиках від Suzannah London, яка мала розріз на коліні, через що тканина, майорячи на вітрі, злегка оголила шкіру. Уважні шанувальники помітили на нозі принцеси садна.
Невідомо, як принцеса зазнала цієї травми, але в останні тижні вона була дуже активна і багато часу проводила на відкритому повітрі, готуючись до сходження на три вершини.
Родина Уельських відома своєю любов'ю до природи та активного відпочинку на свіжому повітрі. І цю любов вони прищеплюють своїм трьом дітям.
Принцеса Кейт відвідала лікарню, щоб дізнатися про нові плани щодо її перетворення на найбільш всебічну та інтегровану дитячу лікарню Лондона.