Ракетний удар по Україні / © ТСН.ua

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Запізніле оголошення повітряної тривоги під час російських балістичних атак може бути пов’язане з обмеженими технічними можливостями України щодо виявлення та супроводу таких ракет.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

За його словами, для повноцінного відстеження траєкторії польоту балістичних ракет необхідна значна кількість спеціалізованих радарів, яких Україна наразі не має у достатній кількості.

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«Щоб розуміти всю траєкторію польоту балістики, потрібно мати радари, яких не вистачає в країні. Ми не можемо детектувати всю траєкторію польоту. Інколи не можемо, навіть якщо є затримки з розвідувальною інформацією від партнерів, детектувати підготовку до запуску і сам виліт ракети», — пояснив Боровик.

Експерт зазначив, що саме через це система оповіщення не завжди встигає попередити населення про небезпеку.

«Не завжди встигає система оповіщення, коли вона не знає, що реально вилетіла ракета. Балістика летить дуже швидко. Ми можемо побачити виліт, інколи можемо не побачити, а інколи виявляємо ракету вже безпосередньо перед прильотом», — наголосив він.

Боровик закликав із розумінням ставитися до випадків запізнілого сповіщення про балістичну загрозу. За його словами, проблема полягає не у помилках військових, а в нестачі технічних засобів для раннього виявлення ракет.

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«Треба з розумінням ставитися до того, що технічні можливості наших Повітряних сил і протиповітряної оборони не завжди можуть забезпечити вчасне оповіщення. Це не тому, що хтось неправильно спрацював, а тому, що не вистачає таких засобів. Ми працюємо над тим, щоб їх було більше, але потрібно розуміти, що вони також стають пріоритетними цілями для противника», — підсумував він.

Нагадаємо, українські розробники спільно з міжнародними партнерами працюють над створенням масової та дешевшої антибалістичної системи для збиття ворожих ракет.

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