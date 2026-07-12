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Так кабачки вы еще не готовили: два простых блюда для летнего ужина
Кабачки — один из очень универсальных овощей лета. Они прекрасно сочетаются с сыром, зеленью, мясом и овощами, поэтому из них легко приготовить не только привычные оладьи, но и оригинальные блюда.
В сезон кабачков не обязательно готовить только оладьи или запеканки. Из овощей можно сделать легкие, оригинальные и вкусные блюда, которые отлично подойдут для ужина.
ТСН.ua подготовил два два простых рецепта из кабачков для ужина.
Тако из кабачков
Ингредиенты:
2 небольшие кабачки
3 яйца
3 ст. л. муки
120 г твердого сыра
пучок укропа
соль и черный перец — по вкусу
Для соуса:
3 ст. л. греческого йогурта (или крем-сыра)
1 ст. л. майонеза (по желанию)
1–2 зубчика чеснока
Приготовление
Кабачки натрите на большой терке, немного посолите. Оставьте на 10-15 мин, а затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, тертый сыр, измельченный укроп, соль и перец.
Застелите противень пергаментом, сформуйте круглые лепешки и выпекайте при температуре 180°С примерно 20 мин.
Готовые лепешки слегка охладите, смажьте соусом. Наполнить тако можно начинкой на любой вкус: курицей, ветчиной, слабосоленой семгой, овощами, листьями салата или авокадо.
Кабачковый рулет
Ингредиенты:
2 средние кабачки
3 яйца
120 г твердого сыра
4 ст. л. муки
соль, перец
зелень
Для начинки:
250 г крем-сыра
2–3 зубчика чеснока
укроп
Приготовление
Натрите кабачки и посолите. Через несколько минут отожмите сок. Затем мешайте с яйцами, сыром, мукой, зеленью и специями.
Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 20–25 мин при температуре 180°С.
Немного охладите лепешку, снимите пергамент, смажьте крем-сыром, смешанным с чесноком и укропом. При желании добавьте начинку.
Плотно скрутите рулет, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.
Напомним, мы делились рецептом самых вкусных оладий из кабачков.