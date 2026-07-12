Так кабачки вы еще не готовили: два простых блюда для летнего ужина

Кабачки. / © unsplash.com

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В сезон кабачков не обязательно готовить только оладьи или запеканки. Из овощей можно сделать легкие, оригинальные и вкусные блюда, которые отлично подойдут для ужина.

ТСН.ua подготовил два два простых рецепта из кабачков для ужина.

Тако из кабачков

Ингредиенты:

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2 небольшие кабачки

3 яйца

3 ст. л. муки

120 г твердого сыра

пучок укропа

соль и черный перец — по вкусу

Для соуса:

3 ст. л. греческого йогурта (или крем-сыра)

1 ст. л. майонеза (по желанию)

1–2 зубчика чеснока

Приготовление

Кабачки натрите на большой терке, немного посолите. Оставьте на 10-15 мин, а затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, тертый сыр, измельченный укроп, соль и перец. Застелите противень пергаментом, сформуйте круглые лепешки и выпекайте при температуре 180°С примерно 20 мин. Готовые лепешки слегка охладите, смажьте соусом. Наполнить тако можно начинкой на любой вкус: курицей, ветчиной, слабосоленой семгой, овощами, листьями салата или авокадо.

Кабачковый рулет

Ингредиенты:

2 средние кабачки

3 яйца

120 г твердого сыра

4 ст. л. муки

соль, перец

зелень

Для начинки:

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250 г крем-сыра

2–3 зубчика чеснока

укроп

Приготовление

Натрите кабачки и посолите. Через несколько минут отожмите сок. Затем мешайте с яйцами, сыром, мукой, зеленью и специями. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 20–25 мин при температуре 180°С. Немного охладите лепешку, снимите пергамент, смажьте крем-сыром, смешанным с чесноком и укропом. При желании добавьте начинку. Плотно скрутите рулет, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Напомним, мы делились рецептом самых вкусных оладий из кабачков.

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