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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
685
Время на прочтение
2 мин

Так кабачки вы еще не готовили: два простых блюда для летнего ужина

Кабачки — один из очень универсальных овощей лета. Они прекрасно сочетаются с сыром, зеленью, мясом и овощами, поэтому из них легко приготовить не только привычные оладьи, но и оригинальные блюда.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кабачки.

Кабачки. / © unsplash.com

В сезон кабачков не обязательно готовить только оладьи или запеканки. Из овощей можно сделать легкие, оригинальные и вкусные блюда, которые отлично подойдут для ужина.

ТСН.ua подготовил два два простых рецепта из кабачков для ужина.

Тако из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 небольшие кабачки

  • 3 яйца

  • 3 ст. л. муки

  • 120 г твердого сыра

  • пучок укропа

  • соль и черный перец — по вкусу

Для соуса:

  • 3 ст. л. греческого йогурта (или крем-сыра)

  • 1 ст. л. майонеза (по желанию)

  • 1–2 зубчика чеснока

Приготовление

  1. Кабачки натрите на большой терке, немного посолите. Оставьте на 10-15 мин, а затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, тертый сыр, измельченный укроп, соль и перец.

  2. Застелите противень пергаментом, сформуйте круглые лепешки и выпекайте при температуре 180°С примерно 20 мин.

  3. Готовые лепешки слегка охладите, смажьте соусом. Наполнить тако можно начинкой на любой вкус: курицей, ветчиной, слабосоленой семгой, овощами, листьями салата или авокадо.

Кабачковый рулет

Ингредиенты:

  • 2 средние кабачки

  • 3 яйца

  • 120 г твердого сыра

  • 4 ст. л. муки

  • соль, перец

  • зелень

Для начинки:

  • 250 г крем-сыра

  • 2–3 зубчика чеснока

  • укроп

Приготовление

  1. Натрите кабачки и посолите. Через несколько минут отожмите сок. Затем мешайте с яйцами, сыром, мукой, зеленью и специями.

  2. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 20–25 мин при температуре 180°С.

  3. Немного охладите лепешку, снимите пергамент, смажьте крем-сыром, смешанным с чесноком и укропом. При желании добавьте начинку.

  4. Плотно скрутите рулет, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Напомним, мы делились рецептом самых вкусных оладий из кабачков.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
685
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