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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
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117
Время на прочтение
3 мин

Крем-суп из кабачков: три лучших рецепта

Три рецепта крем-супа из кабачков: классический со сливками, пикантный с плавленым сыром и легкий диетический вариант.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Крем-суп из кабачков

Крем-суп из кабачков

Крем-суп из кабачков — это нежное, легкое и полезное блюдо, которое отлично подходит для летнего меню. Благодаря нейтральному вкусу кабачок идеально сочетается с разными компонентами. Ниже приведены 3 проверенных рецепта: классический со сливками, пикантный с плавленым сыром и легкий диетический вариант.

1. Классический крем-суп из кабачков и сливок

Этот вариант имеет нежную текстуру и мягкий сливочный вкус. Бархатную консистенцию обеспечивают сливки средней жирности.

Ингредиенты:

  • Кабачки (молодые, с тонкой кожурой) — 2 штуки (около 600 граммов)

  • Картофель — 2 штуки

  • Лук репчатый — 1 штука

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сливки (15–20% жирности) — 150 миллилитров

  • Растительное масло или сливочное масло (для жарки) — 20 граммов

  • Вода или овощной бульон — 500 миллилитров.

  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

  • Зелень (укроп или петрушка) — для подачи

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Картофель и кабачки очистите (если молодые кабачки, кожуру можно оставить) и нарежьте кубиками.

  2. Обжарьте основу. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло или масло. Добавьте лук и чеснок, пассеруйте до прозрачности и появления аромата (около 3–4 минут).

  3. Тушите овощи. Добавьте картофель и кабачки в кастрюлю, слегка обжарьте вместе с луком в течение 5 минут.

  4. Варите до готовности. Залейте овощи горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость едва покрывала их. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите примерно 15–20 минут, пока картофель и кабачки не станут мягкими.

  5. Сделайте пюре. Снимите кастрюлю с огня. Осторожно взбейте массу погружным блендером до полной однородности.

  6. Добавьте сливки. Влейте в пюре сливки, добавьте соль и перец. Поверните кастрюлю на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите суп до кипения (но не кипятите, чтобы сливки не свернулись).

  7. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью или сухариками.

2. Сырный крем-суп с кабачками

Плавленый или мягкий сливочный сыр придает блюду насыщенный вкус и приятную тягучесть.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 штуки

  • Морковь — 1 штука

  • Лук репчатый — 1 штука

  • Плавленый сыр (качественный, хорошо плавящийся) — 150 граммов

  • Сливочное масло — 20 граммов

  • Вода или куриный бульон — 400 миллилитров.

  • Мускатный орех (молотый) — щепотка

  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Пассируйте овощи. Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжарьте его в кастрюле на сливочном масле до мягкости.

  2. Добавьте кабачки. Нарежьте кабачки кубиками, добавьте в морковь и лук, обжаривайте еще 5 минут.

  3. Варите суп. Залейте овощи бульоном или водой, посолите и варите в среднем огне 15 минут после кипения.

  4. Введите творог. Пока овощи варятся, натрите или нарежьте небольшими кусочками сыр. Добавьте его в кастрюлю к горячим овощам и тщательно перемешивайте, пока творог полностью не растворится в жидкости.

  5. Взбейте блендером. Превратите суп в однородное крем-пюре с помощью блендера. Добавьте черный перец и щепотку мускатного ореха для пикантности. Удерживайте на огне еще 1 минуту.

3. Диетический крем-суп из кабачков и мяты (без сливок)

Легкий, низкокалорийный и освежающий вариант супа, где плотность достигается исключительно за счет структуры самих овощей, а мята придает неожиданный летний акцент.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 штуки (около 800 граммов)

  • Лук-порей (или обычный репчатый) — 1 штука

  • Оливковое масло — 1 столовая ложка

  • Овощной бульон — 350 миллилитров.

  • Свежая мята — 3-4 листика

  • Соль, белый или черный перец — по вкусу

  • Лимонный сок — 1 чайная ложка (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовьте основание. Нарежьте белую часть лука-порея кольцами. В кастрюле с оливковым маслом припустите лук к мягкости на небольшом огне, не допуская пригорания.

  2. Сварите кабачки. Кабачки нарежьте кружочками, выложите в лук и залейте горячим овощным бульоном. Варите под крышкой 12–15 минут. Кабачки должны стать мягкими, но сохранить яркий зеленый цвет.

  3. Добавьте зелень и взбейте. За минуту до окончания варки добавьте в кастрюлю свежие листья мяты. Снимите с огня и мгновенно взбейте суп блендером до шелковистого состояния.

  4. Приведите по вкусу. Посолите, поперчите, по желанию добавьте несколько капель лимонного сика для баланса вкуса. Этот суп подходит как горячим, так и охлажденным.

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Количество просмотров
117
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