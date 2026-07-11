Крем-суп из кабачков: три лучших рецепта

Крем-суп из кабачков

Реклама

Крем-суп из кабачков — это нежное, легкое и полезное блюдо, которое отлично подходит для летнего меню. Благодаря нейтральному вкусу кабачок идеально сочетается с разными компонентами. Ниже приведены 3 проверенных рецепта: классический со сливками, пикантный с плавленым сыром и легкий диетический вариант.

1. Классический крем-суп из кабачков и сливок

Этот вариант имеет нежную текстуру и мягкий сливочный вкус. Бархатную консистенцию обеспечивают сливки средней жирности.

Ингредиенты:

Кабачки (молодые, с тонкой кожурой) — 2 штуки (около 600 граммов)

Картофель — 2 штуки

Лук репчатый — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Сливки (15–20% жирности) — 150 миллилитров

Растительное масло или сливочное масло (для жарки) — 20 граммов

Вода или овощной бульон — 500 миллилитров.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) — для подачи

Приготовление:

Подготовьте овощи. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Картофель и кабачки очистите (если молодые кабачки, кожуру можно оставить) и нарежьте кубиками. Обжарьте основу. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло или масло. Добавьте лук и чеснок, пассеруйте до прозрачности и появления аромата (около 3–4 минут). Тушите овощи. Добавьте картофель и кабачки в кастрюлю, слегка обжарьте вместе с луком в течение 5 минут. Варите до готовности. Залейте овощи горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость едва покрывала их. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите примерно 15–20 минут, пока картофель и кабачки не станут мягкими. Сделайте пюре. Снимите кастрюлю с огня. Осторожно взбейте массу погружным блендером до полной однородности. Добавьте сливки. Влейте в пюре сливки, добавьте соль и перец. Поверните кастрюлю на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите суп до кипения (но не кипятите, чтобы сливки не свернулись). Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью или сухариками.

2. Сырный крем-суп с кабачками

Плавленый или мягкий сливочный сыр придает блюду насыщенный вкус и приятную тягучесть.

Реклама

Ингредиенты:

Кабачки — 2 штуки

Морковь — 1 штука

Лук репчатый — 1 штука

Плавленый сыр (качественный, хорошо плавящийся) — 150 граммов

Сливочное масло — 20 граммов

Вода или куриный бульон — 400 миллилитров.

Мускатный орех (молотый) — щепотка

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Пассируйте овощи. Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжарьте его в кастрюле на сливочном масле до мягкости. Добавьте кабачки. Нарежьте кабачки кубиками, добавьте в морковь и лук, обжаривайте еще 5 минут. Варите суп. Залейте овощи бульоном или водой, посолите и варите в среднем огне 15 минут после кипения. Введите творог. Пока овощи варятся, натрите или нарежьте небольшими кусочками сыр. Добавьте его в кастрюлю к горячим овощам и тщательно перемешивайте, пока творог полностью не растворится в жидкости. Взбейте блендером. Превратите суп в однородное крем-пюре с помощью блендера. Добавьте черный перец и щепотку мускатного ореха для пикантности. Удерживайте на огне еще 1 минуту.

3. Диетический крем-суп из кабачков и мяты (без сливок)

Легкий, низкокалорийный и освежающий вариант супа, где плотность достигается исключительно за счет структуры самих овощей, а мята придает неожиданный летний акцент.

Ингредиенты:

Кабачки — 3 штуки (около 800 граммов)

Лук-порей (или обычный репчатый) — 1 штука

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Овощной бульон — 350 миллилитров.

Свежая мята — 3-4 листика

Соль, белый или черный перец — по вкусу

Лимонный сок — 1 чайная ложка (по желанию)

Приготовление:

Подготовьте основание. Нарежьте белую часть лука-порея кольцами. В кастрюле с оливковым маслом припустите лук к мягкости на небольшом огне, не допуская пригорания. Сварите кабачки. Кабачки нарежьте кружочками, выложите в лук и залейте горячим овощным бульоном. Варите под крышкой 12–15 минут. Кабачки должны стать мягкими, но сохранить яркий зеленый цвет. Добавьте зелень и взбейте. За минуту до окончания варки добавьте в кастрюлю свежие листья мяты. Снимите с огня и мгновенно взбейте суп блендером до шелковистого состояния. Приведите по вкусу. Посолите, поперчите, по желанию добавьте несколько капель лимонного сика для баланса вкуса. Этот суп подходит как горячим, так и охлажденным.

Новости партнеров