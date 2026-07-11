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Посреди дня РФ запустила баллистику: после взрывов в большом областном центре произошли «прилеты»
Во время воздушной тревоги в областном центре произошли взрывы и зафиксировано попадание баллистической ракеты.
В субботу, 11 июля, в Одессе во время воздушной тревоги произошли взрывы. Российская армия запустила баллистику. В областном центре произошли попадания.
Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.
Пол Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга. В Одесской области сирены раздались в 10:43. Военные предупредили о запуске ракеты в направлении Одессы. В городе произошли взрывы.
«Взрыв в Одессе», — сообщило издание «Общественное».
По данным Телеграмм-канала «Труха», после взрыва в небе был виден дым.
Атака на Одессу — что известно
Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе зафиксированы попадания.
«Враг атаковал инфраструктуру. Предварительно есть пострадавшие», — сообщил чиновник.
Как сообщал авиационный эксперт Богдан Долинце, РФ готовит новый массированный удар по Украине . Она может накапливать ракеты и дроны для новой атаки, похожей на предыдущую. Вероятно, для нового обстрела врагу понадобится минимум от одной до полутора недель, чтобы собрать максимально возможное количество средств поражения.