45-летняя беременная Соломия Витвицкая поразила всех своим решением о декретном отпуске

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет рождения первого ребенка, откровенно рассказала, планирует ли она уйти в декретный отпуск в ближайшее время.

45-летняя звезда сейчас находится на 30-й неделе беременности и активно делится своим опытом с подписчиками. На этот раз знаменитость затронула тему, вызвавшую немало дискуссий среди будущих мам, — когда именно стоит прекратить работать перед родами. Несмотря на многочисленные советы больше отдыхать и набираться сил, ведущая приняла собственное решение. Она призналась, что пока не готова поставить работу на паузу. Более того, Витвицкая заверила, что чувствует себя хорошо и полна энергии.

«В последнее время я слышала очень много разных мнений о том, когда лучше уходить в декрет. Но мы с малышом решили, что ещё в июле поработаем», — поделилась ведущая.

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Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

В то же время знаменитость подчеркнула, что с большой теплотой и волнением ждет начала нового этапа своей жизни. Она также обратилась к подписчицам с вопросом, не жалели ли они о том, что работали почти до самых родов и не оставили себе больше времени на отдых.

«Соломия, у вас столько энергии, работайте и получайте удовольствие!» — поддержали ведущую пользователи сети.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях многие мамы посоветовали телеведущей в первую очередь прислушиваться к собственному самочувствию. Другие же рекомендовали уделять больше времени прогулкам, плаванию и умеренной физической активности, чтобы подготовиться к рождению ребенка.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассказала, как прошла её свадьба с женихом-военным.

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