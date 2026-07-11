65-летняя звезда "Криминального чтива" завела роман с красавцем, который моложе её на 43 года: "Ему 22"

Кэти Гриффин / © instagram.com/kathygriffin

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65-летняя звезда фильма «Криминальное чтиво» Кэти Гриффин вызвала бурную дискуссию в Сети, появившись в компании загадочного молодого человека, которому, по ее словам, всего 22 года.

Одна фотография мгновенно стала вирусной. Актриса опубликовала снимок, на котором держит незнакомца за руку. Избранник знаменитости широко улыбается в камеру, тогда как сама Кэти стоит боком. Имя молодого человека она не раскрыла. Впрочем, интригу подогрела собственной подписью к фото. Похоже, артистка прекрасно понимала, какой будет реакция публики.

«Ему 22, давай, интернет», — пошутила знаменитость.

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Кэти Гриффин / © instagram.com/kathygriffin

И пользователи соцсетей действительно не заставили себя ждать. Одни называли пару гармоничной, другие предполагали, что парень мог быть родственником актрисы, а некоторые даже заподозрили пиар-ход. На волну комментариев Гриффин отреагировала с юмором.

«Я просто умираю от этих комментариев», — написала она.

Под постом развернулась настоящая дискуссия. Одни шутили, что актриса «наняла парня для фотосессии», другие писали: «Почему только Мадонна может встречаться с мужчинами помоложе? Давай, Кэти!». В то же время нашлись и критики, которые назвали такие отношения лицемерными или предположили, что молодой человек находится рядом со звездой из-за ее состояния.

Напомним, недавно Илона Гвоздева показала своего мужа, с которым она уже 17 лет в браке, и заговорила с ним о ревности.

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