Рецепт сніданку з молодих кабачків від Савви Лібкіна, який можна приготувати за 5 хвилин

Оладки з кабачка instagram.comsavvalibkin / © Instagram

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Сніданок — це не про складність, а про відчуття спокою та красивою й смачної простоти. Саме таким є рецепт молодих кабачків від Савви Лібкіна, мінімум інгредієнтів, жодної метушні, та максимум смаку.

Інгредієнти

Пармезан

Молоді кабачки

Яйця

Борошно

Сіль

Приготування

Змішати всі інгредієнти. На вогні розігріти пательню. Ложкою викладайте массу на пательню та обсмажуйте з двох боків до готовності.

Оладки з кабачка instagram.comsavvalibkin / © Instagram

Поради

Є речі, які визначають результат ще до того, як ви ввімкнете плиту.

Не використовуйте дрібну терку. Інакше кабачки перетворяться на пюре, а текстура страви зникне. Ніякого фанатичного вимішування. Масу достатньо легко перемішати та одразу викладати на сковороду. Весь процес має займати буквально кілька хвилин. Вогонь середній — це важливо, щоб оладки рівномірно приготувалися та не підгоріли зовні. Олії — мінімум. Лише тонкий шар на сковороді, без зайвого жиру. Борошно додається акуратно, приблизно неповна столова ложка на один середній кабачок, лише для того, щоб зв’язати масу. Секрет смаку — тертий пармезан, він додає щільності, глибини та робить оладки значно виразнішими.

Подавання

Подавання тут таке ж важливе, як і сам процес приготування. Ідеальний варіант — лосось, якщо він є під рукою, бо він додає ніжності та легкої гастрономічної розкоші навіть найпростішому сніданку.

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Якщо ж ні, то можна доповнити страви холодною сметаною, вона смакуватиме не гірше. Проте має бути саме холодна, тоді її контраст із теплими оладками створює правильний баланс смаку.

У цьому рецепті немає складних технік чи втаємничених продуктів. Лише молоді кабачки, трохи уваги та простота приготування.

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