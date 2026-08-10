Потеря бронирования с 1 сентября: Минобороны приступило к масштабной проверке предприятий

Минобороны пересматривает критический статус предприятий: кто потеряет бронь с 1 сентября / © ТСН

Реклама

В Украине с 1 сентября 2026 года военнообязанные работники могут потерять свое бронирование, если предприятия не подтвердят свой критический статус.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Реклама

По ее словам, Минобороны проводит пересмотр статуса критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которым такой статус был предоставлен до 7 июля 2026 года. От его сохранения напрямую зависит возможность бронировать военнообязанных работников.

Реклама

Для большинства субъектов ОПК предусмотрена упрощенная процедура — подавать весь пакет документов заново не нужно. В то же время для отдельных компаний условия более суровые.

Предприятия, получившие статус по грантовому критерию BRAVE1, должны пройти полное переподтверждение. Им нужно заново подтвердить сам факт и основания грантовой поддержки.

Дедлайны и последствия для бронирования

Если документы представлены до 10 августа: статус критически важного предприятия сохраняется до даты, определенной предыдущим решением. Бронирование работников будет действовать в течение предоставленного срока, но не дольше срока действия статуса критичности компании.

Если документы НЕ представлены до 10 августа: с 1 сентября статус критически важного будет официально отменен, а все имеющиеся бронирования военнообязанных работников аннулированы.

Раньше мы писали, как правильно перейти с бронирования на отсрочку.

Новости партнеров