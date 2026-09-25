Удастся ли РФ полностью отрезать Украину от Интернета — нардеп оценил такой сценарий

Удары РФ по дата-центрам Киева затронули провайдеров / © Credits

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Ракетные удары наносят ущерб только отдельным локальным операторам в Украине, что не создает глобальной угрозы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил нардеп Александр Федиенко.

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По его словам, Россия прицельно атакует телекоммуникационную инфраструктуру и дата-центры Украины. Однако сценарий, при котором из-за таких ударов по всей стране исчезнет Интернет, маловероятен. Украинская цифровая инфраструктура построена так, что полностью оставить страну без связи очень сложно.

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«Это связано с тем, что по состоянию на сегодняшний день Украина — единственная страна, которая имеет большое количество малого и среднего бизнеса», — отметил он.

РФ атакует дата-центры в Украине — что известно

Россия все чаще нападает на дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета. Компания заявила, что будет переносить ядро сети в другую локацию.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что, несмотря на российские удары по информационной сетевой инфраструктуре, полного исчезновения Интернета по всей Украине не ожидается.

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