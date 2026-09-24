Газ, електрика чи тверде паливо: чим опалювати будинок, щоб було тепло й економно

Чим найкраще опалювати будинок / © www.freepik.com/free-photo

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Опалення приватного будинку може забирати значну частину сімейного бюджету, тому перед початком сезону варто рахувати не лише ціну палива, а й те, скільки тепла з нього реально можна отримати. 2026 року в Україні для побутових споживачів діють різні варіанти — від газового та електричного опалення до дров, палетів, брикетів і теплових насосів.

Газ, електрика чи тверде паливо: скільки коштує

Газ залишається одним із найпоширеніших варіантів. У «Нафтогазу» тариф становить 7,96 грн за кубометр і зафіксований до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується розподіл газу, тому фактична вартість буде вищою.

Електричне опалення дуже просте в користуванні, але звичайні електроконвектори або електрокотел споживають багато електроенергії. Чинний тариф для населення — 4,32 грн за кВт·год. Для будинків з електроопаленням у період із жовтня до квітня передбачений пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год у межах 2000 кВт·год на місяць.

Дрова можуть бути значно вигіднішими, особливо якщо купувати їх заздалегідь. 2026 року середня ціна дров для населення через державні лісогосподарські підприємства становила близько 1200 грн за кубометр, хоча роздрібні ціни на сухі колоті дрова вищі. Тверді породи — дуб, граб, ясен і бук — горять довше та дають багато тепла.

Палети коштують приблизно 6750–12 500 грн за тонну, а медіанна оптова ціна деревних палетів у серпні 2026 року становила близько 9000 грн.

Паливні брикети коштують орієнтовно 11 000–16 000 грн за тонну залежно від виду та виробника. Вони мають високу щільність і тривало горять.

Вугілля теж забезпечує високу тепловіддачу, але для приватного будинку воно має недоліки: більше золи, необхідність зберігати паливо та складніша експлуатація котла.

Яке опалення найдешевше

Якщо оцінювати саме вартість опалення, а не ціну встановлення обладнання, одним із найдешевших варіантів залишаються сухі дрова твердих порід, якщо є можливість придбати їх за вигідною ціною та правильно зберігати.

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Але є важливий виняток. Тепловий насос використовує електроенергію набагато ефективніше за звичайний електрокотел: залежно від умов він може виробляти приблизно 3–5 кВт·год тепла з 1 кВт·год електроенергії. Тому для добре утепленого будинку це один із найекономніших варіантів у довгостроковій перспективі, хоча його встановлення коштує дорого.

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Отже, для мінімальних поточних витрат — сухі дрова; для комфортного автоматичного опалення та довгострокової економії — тепловий насос; за наявності газової мережі — газ залишається практичним компромісом. А найважливіше правило економії незалежно від виду опалення — добре утеплити будинок: дешеве паливо не компенсує величезні втрати тепла через дах, стіни, вікна та підлогу.

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