Ізраїль таємно отримав унікальний підводний човен INS Drakon: чому до нього прикута увага розвідки РФ

INS Drakon під час заводських випробувань / Фото: Michael Nitz

Реклама

У Німеччині на корабельні у місті Кіль, з огляду на все, відбулась таємна церемонія передавання ВМС Ізраїля новітнього дизель-електричного підводного човна INS Drakon модернізованого проєкту Dolphin II, із таємничою конструкцією.

Як повідомляється, після церемонії INS Drakon вперше вийшов з порту із піднятим ізраїльським прапором. Вже під цим прапором субмарина має закінчити випробування та вирушити до Ізраїлю. Про це пише видання Marine Forum.

Реклама

Водночас видання Defense Express зазначає, що INS Drakon — це справжній довгобуд. Ізраїль замовив будівництво цього підводного човна у TKMS ще 2011 року. Будівництво ж розпочалось вже наступного 2012-го, спуск наводу стався вже 2024 року.

Реклама

Тобто, будівництво INS Drakon від моменту закладання до передавання ВМС Ізраїля тривало цілих 14 років, що справді чималий строк як для такого дизель-електричного підводного човна.

Що цікаво, 2024 року INS Drakon під час випробувань привернув значну увагу рашистів, які направили на спостереження за ним одразу два розвідувальні кораблі. Для розуміння наскільки це великий ажіотаж — за масштабними морськими навчаннями НАТО BALTOPS рашисти відправили лише один корабель-розвідник.

Такий великий ажіотаж з боку РФ щодо INS Drakon може бути спричинений таємничою конструкцією цього підводного човна. Річ у тім, що INS Drakon значно відрізняється від інших субмарин проєкту Dolphin II.

Ракетоносна субмарина для ВМС Ізраїлю INS Drakon, ілюстративна інфографіка від H I Sutton

Цей підводний човен отримав довший корпус, а також підозріло велику надбудову, яка дозволяє зробити припущення, що там можуть бути розташовані від 2 до 8 пускових установок під крилаті чи балістичні ракети великої дальності.

Реклама

Тобто теоретично INS Drakon надалі може грати важливу роль у можливостях ядерного стримування Ізраїлю, що вочевидь мало б привернути увагу рашистів, і будь-яка інформація особливо була б цікава одному з головних союзників Москви — Ірану.

Ця INS Drakon стала останньою шостою субмариною проєкту Dolphin II. І ймовірно саме на ній відпрацьовувались нові рішення для майбутніх підводних човнів проєкту Dakar, будівництво першого з яких розпочалось на тій же корабельні 2024 року одразу після спуску на воду INS Drakon.

Щодо інших характеристик INS Drakon, то вона на своєму озброєнні, крім можливих вертикальних пускових установок, має 10 торпедних апаратів, 6 з яких калібру 533-мм та ще 4 калібру 650-мм. Перші призначені для запуску торпед, тоді як більші другі ймовірно призначені для запуску крилатих ракет та інших типів озброєння.

Сам INS Drakon має підводну водотоннажність за різними даними від 2400 до 3000 тонн. Його довжина становить, за оцінками, від 68 до 74 метрів, тоді як довжина базових Dolphin II — лише 57,3 метра. Екіпаж складається з 45 осіб, максимальна швидкість — понад 25 вузлів (46 км/год).

Реклама

До слова, росіяни фактично припинили використання своїх підводних човнів у морі.

Новини партнерів