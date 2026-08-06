Ви робите картоплю небезпечною: де не можна її зберігати перед приготуванням

Де не можна зберігати картоплю / © pexels.com

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Картопля — один із найуніверсальніших інгредієнтів на кухні, адже з неї можна приготувати десятки простих і смачних страв. Однак після магазину вона часто проростає чи гниє, так і не дійшовши до тарілки. Чи варто зберігати картоплю в холодильнику?

Про це пише Martha Stewart.

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Картопля в холодильнику: чи варто її так зберігати

Багатьом здається, що в холодильнику овочі «живуть» довше. Однак з картоплею цей «номер» не проходить. Холод не рятує бульбу, а навпаки — псує її смак, структуру і навіть робить потенційно небезпечною.

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Якщо правильно зберігати картоплю, вона залишиться свіжою до чотирьох місяців. Ідеальне місце для зберігання — це прохолодне, темне та добре провітрюване місце. Це може бути комора, шафа або підвал. Найкращою є температура від 7 °C до 10 °C, адже так картопля добре збережеться і в ній не почнуться негативні хімічні процеси.

Зберігати овочі краще в місткостях, які «дихають» — наприклад, паперових пакетах, картонних коробках або плетених кошиках. Також це вбереже картоплю від утворення зайвої вологи та гниття. Звичайні поліетиленові пакети не використовуйте в жодному разі, бо картопля згниє за кілька днів.

Також не кладіть картоплю поруч із цибулею. Усе тому, що цибуля виділяє гази, які прискорюють псування. Не зберігайте картоплю там, де дістають прямі промені сонця. На сонці картопля починає зеленіти, а ще в ній накопичується соланін — гірка речовина.

Що відбувається з картоплею у холодильнику

Коли температура опускається нижче 5,5 °C, крохмаль у картоплі починає активно перетворюватися на цукор. Цей процес називають підсолодженням, викликаним холодом.

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Підвищений вміст цукру надає картоплі дивного солодкуватого присмаку. Це сильно відчувається в пюре чи запіканках. А якщо ви збираєтеся посмажити картоплю після холодильника, на ній можуть з’явитися непривабливі коричневі плями. Так реагують цукри на термооброблення.

Крім усього, якщо запікати чи смажити бульбу за високих температур після холодильника, зростає рівень акриламіду. Це речовина, яка вважається потенційним канцерогеном.

І найважливіше — термін придатності. У холодильнику картопля не може лежати більше, ніж кілька тижнів.

У холодильнику можна зберігати лише таку картоплю:

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Почищену і нарізану перед приготуванням, але залишити обов’язково у холодній воді під кришкою. Використати її потрібно протягом доби.

Зварену чи запечену картоплю зберігайте у герметичному контейнері до 3–4 днів. Перед споживанням добре прогрійте її у мікрохвильовці.

Як правильно зберігати овочі та фрукти

Нагадаємо, правильні умови зберігання овочів та фруктів дозволяють суттєво подовжити термін їхньої придатності — у деяких випадках аж до 1,5 місяця. Свіжі продукти є живими організмами, тому на їхній стан сильно впливають вологість, температура, світло та мікробне забруднення.

Більшість фруктів та ягід краще тримати в холодильнику: яблука там залишаються свіжими 3–4 тижні, цитрусові — до місяця, виноград — до двох тижнів, а ягоди — 3–7 днів.

Томатам слід дати дозріти за кімнатної температури, після чого їх можна покласти в холод ще до двох тижнів. Банани після дозрівання також варто перемістити до холодильника, але важливо тримати їх окремо від інших продуктів, адже вони виділяють етилен, який прискорює псування сусідніх овочів та фруктів.

Що стосується овочів, моркву та пастернак варто зберігати в холодильнику у перфорованих пакетах для циркуляції повітря, а огірки, цілий салат та гриби лежать у холоді від 3 до 7 днів.

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