Вы делаете картофель опасным: где нельзя его хранить перед приготовлением

Где нельзя хранить картофель / © pexels.com

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Картофель — один из самых универсальных ингредиентов на кухне, ведь из него можно приготовить десятки простых и вкусных блюд. Однако после магазина он часто прорастает или гниет, так и не дойдя до тарелки. Стоит ли хранить картофель в холодильнике?

Об этом пишет Martha Stewart.

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Картошка в холодильнике: стоит ли ее так хранить

Многим кажется, что в холодильнике овощи живут дольше. Однако с картофелем этот «номер» не проходит. Холод не спасает клубень, а наоборот — портит его вкус, структуру и даже делает потенциально опасным.

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Если правильно хранить картошку, она останется свежей до четырех месяцев. Идеальное место для хранения — это прохладное, темное и хорошо проветриваемое место. Это может быть кладовая, шкаф или подвал. Лучшая температура от 7 °C до 10 °C, ведь так картофель хорошо сохранится и в нем не начнутся негативные химические процессы.

Хранить овощи лучше в «дышащих» емкостях — например, бумажных пакетах, картонных коробках или плетеных корзинах. Также это убережет картофель от образования лишней влаги и гниения. Обычные полиэтиленовые пакеты не используйте ни в коем случае, потому что картошка сгниет за несколько дней.

Также не кладите картофель рядом с луком. Все потому, что лук выделяет газы, ускоряющие порчу. Не храните картофель там, где попадают прямые лучи солнца. На солнце картофель начинает зеленеть, а еще в нем накапливается соланин — горькое вещество.

Что происходит с картофелем в холодильнике

Когда температура опускается ниже 5,5 °C, крахмал картофеля начинает активно превращаться в сахар. Этот процесс называют подслащением, вызванным холодом.

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Повышенное содержание сахара придает картофелю странный сладковатый привкус. Это сильно ощущается в пюре или запеканках. А если вы собираетесь пожарить картофель после холодильника, на нем могут появиться некрасивые коричневые пятна. Так реагирует сахар на термообработку.

Кроме того, если запекать или жарить картошку при высоких температурах после холодильника, растет уровень акриламида. Это вещество, которое считается потенциальным канцерогеном.

И самое важное — срок годности. В холодильнике картофель не может лежать больше нескольких недель.

В холодильнике можно хранить только такую картошку:

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Почищенную и нарезанную перед приготовлением, но обязательно оставить в холодной воде под крышкой. Использовать ее нужно в течение суток.

Сваренный или запеченный картофель храните в герметичном контейнере до 3–4 дней. Перед употреблением хорошо прогрейте его в микроволновке.

Как правильно хранить овощи и фрукты

Напомним, правильные условия хранения овощей и фруктов позволяют существенно продлить срок их годности — в некоторых случаях до 1,5 месяца. Свежие продукты — это живые организмы, поэтому на их состояние сильно влияют влажность, температура, свет и микробное загрязнение.

Большинство фруктов и ягод лучше держать в холодильнике: яблоки там остаются свежими 3-4 недели, цитрусовые — до месяца, виноград — до двух недель, а ягоды — 3-7 дней.

Томатам нужно дать созреть при комнатной температуре, после чего их можно положить в холод еще до двух недель. Бананы после созревания тоже нужно переместить в холодильник, но важно держать их отдельно от других продуктов, ведь они выделяют этилен, который ускоряет порчу соседних овощей и фруктов.

Что касается овощей, морковь и пастернак стоит хранить в холодильнике в перфорированных пакетах с циркуляцией воздуха, а огурцы, салат и грибы лежат в холоде от 3 до 7 дней.

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