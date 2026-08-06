Не играл 615 дней: тренер "Челси" прокомментировал первый матч Мудрика после допинг-скандала

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо прокомментировал первый матч украинского вингера команды Михаила Мудрика после снятия с него дисквалификации за употребление допинга.

25-летний украинец вышел на замену в товарищеском поединке против "Ювентуса" (0:1), который состоялся 5 августа в Гонконге.

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Это был первый за 615 дней матч украинца за "Челси". До этого он в последний раз играл за лондонский клуб 28 ноября 2024 года, когда отличился забитым голом в поединке основного раунда Лиги конференций против немецкого "Хайденхайма" (2:0). После этого украинец был отстранен из-за допингового дела, однако в конце июля 2026 года дисквалификация была снята.

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"Я очень рад за Михаила. Это эмоциональный момент для него и для нашей команды. Все были рады, когда я сказал перед матчем, что он сможет сыграть 10-15 минут. Это была моя идея.

Конечно, Мудрик был чрезвычайно доволен. Вернуться на поле после такого перерыва — это особое чувство", — приводит слова Алонсо издание Football London.

Следующий товарищеский матч "Челси" сыграет в субботу, 8 августа, против итальянского "Милана". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.

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В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.

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