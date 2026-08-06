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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ запускает баллистику, но ее можно остановить раньше: эксперт объяснил, как можно спасти тысячи жизней

По мнению эксперта, развитие украинских баллистических ракет может стать одним из самых эффективных инструментов борьбы с российскими атаками.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Российская баллистика

Российская баллистика

Уничтожать российские пусковые установки еще до запуска баллистических ракет можно, но требует максимальной скорости и координации между разведкой и средствами поражения.

Об этом сообщили военные эксперты Александр Коваленко и Иван Ступак в материале «Как Украине и Западу преодолеть баллистическую ловушку России: разбор военных экспертов».

По его словам, для реализации такого плана есть считанные минуты.

«Необходимо выявить пусковую установку еще на этапе выдвижения или подготовки к пуску и нанести удар буквально в течение считанных минут», — отмечает Коваленко.

По его мнению, развитие украинских баллистических ракет может стать одним из самых эффективных инструментов борьбы с российскими атаками. Он считает, что такие баллистические ракеты наносили бы удары практически мгновенно после обнаружения цели противника.

«Надеюсь, что украинские программы, о которых в последнее время много говорят, действительно перейдут от заявлений к серийному производству», — говорит Ступак.

Российская баллистика атакует Украину — последние новости

Напомним, ночью 5 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. При ударе применили «Цирконы», «Ониксы», «Искандеры» и различные типы беспилотников. Однако, по данным воздушных сил, Украина не сбила ни одной ракеты.

Тем временем президент Владимир Зеленский объяснил, почему ПВО Украины не сбивает российские ракеты. По его словам, с начала 2026 года объемы получения антибалистических ракет сократились примерно втрое.

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