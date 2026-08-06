РФ запускає балістику, але її можна зупинити раніше: експерт пояснив, як можна врятувати тисячі життів

Російська балістика

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Знищувати російські пускові установки ще до запуску балістичних ракет можна, але це вимагає максимальної швидкості та координації між розвідкою і засобами ураження.

Про це повідомили військові експерти Олександр Коваленко та Іван Ступак у матеріалі «Як Україні та Заходу подолати балістичну пастку Росії: розбір військових експертів».

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За його словами, для реалізації такого плану є лічені хвилини.

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«Необхідно виявити пускову установку ще на етапі висування або підготовки до пуску і завдати удару буквально протягом лічених хвилин», — зазначає Коваленко.

На його думку, розвиток українських балістичних ракет може стати одним із найефективніших інструментів боротьби проти російських атак. Він вважає, що такі балістичні ракети завдавали б ударів практично миттєво після виявлення цілі противника.

«Сподіваюся, що українські програми, про які останнім часом багато говорять, дійсно перейдуть від заяв до серійного виробництва», — каже Ступак.

Російська балістика атакує Україну — останні новини

Нагадаємо, вночі 5 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під час удару застосувала «Циркони», «Онікси», «Іскандери» та різні типи безпілотників. Однак, за даними Повітряних сил, Україна не збила жодної ракети.

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Тим часом президент Володимир Зеленський пояснив, чому ППО України не збиває російські ракети. За його словами, від початку 2026 року обсяги отримання антибалістичних ракет скоротилися приблизно втричі.

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