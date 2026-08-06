Обміління Дунаю в Сербії: з-під води з’явилися кораблі часів Другої світової війни

Рівень води в Дунаї через посуху впав / © Associated Press

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Рівень води в Дунаї через посуху впав настільки, що на поверхні почали зʼявлятися корпуси десятків німецьких військових кораблів часів Другої світової війни.

Про це пише Associated Press.

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Іржавий корпус одного з кораблів і зламану щоглу знайшли біля сербського порту Прахово. Деякі з цих кораблів і досі завантажені боєприпасами. Вони належали Чорноморському флоту нацистської Німеччини.

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За словами істориків, у вересні 1944 року біля Прахова, в ущелині Дунаю, навмисно затопили до 200 німецьких військових кораблів, коли вони потрапили під обстріл радянських військ. Метою такого кроку було уповільнити наступ Червоної армії на Балканах.

Рівень води в Дунаї через посуху впав / © Associated Press

Поява кораблів над поверхнею води вкотре привернула увагу до проблеми їхнього очищення з русла Дунаю. Сербська влада вже багато років намагається вирішити це питання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Частину суден після війни прибрала влада соціалістичної Югославії, однак більшість залишилася на дні через вибухівку, що досі перебуває на борту.

Обміління Дунаю — що відомо

У сербському Петроварадині через надзвичайно низький рівень води в Дунаї застрягли вантажні судна. Наслідки тривалої посухи з усією силою вдарили по міжнародному судноплавству. Комерційним суднам дозволено ходити лише частково завантаженими, аби вони не застрягли на мілині. Роботу поромних переправ між Румунією та Болгарією тимчасово призупинено.

Низький рівень води вже становить загрозу для енергопостачання. Гідро- та атомні електростанції, розташовані на Дунаї, зупиняються або працюють з обмеженнями. В Угорщині зменшили потужність атомної електростанції «Пакш», яка використовує воду з Дунаю для охолодження.

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Рівень води в Дунаї через посуху впав / © Associated Press

Через критично низький рівень води на АЕС «Чорнавода» в Румунії вперше одночасно знизили потужність обох реакторів. Було вирішено навіть підірвати узбережжя Дунаю біля Ізвоареле для зміни його течії та охолодження цієї АЕС.

Протягом століть Дунай був торговельним шляхом, життєвою артерією та символом Європи. Тепер рекордна посуха впливає на судноплавство, туризм і енергопостачання. Науковці попереджають про дедалі частіші хвилі спеки. Те, що сьогодні можна спостерігати на Дунаї, незабаром може торкнутися й багатьох інших регіонів Європи.

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