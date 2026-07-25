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Шорти в гардеробі принцеси Уельської: три улюблені пари на кожен день
Літній сезон неможливо уявити без такого елемента гардеробу, як шорти. Це комфортний вид одягу, що ідеально підходить для активного відпочинку, бо не сковує рухів. Розбираємось докладніше, які шорти полюбляє носити принцеса Уельська Кетрін.
Білі від Holland Cooper
Це позачасова класика, яку принцеса Кейт носить із задоволенням. Білі короткі шорти з високою посадкою та двома золотими ґудзиками чудово сидять на фігурі Кетрін і поєднуються зі смугастим джемпером та білими кедами – ідеальний тандем для прохолодного літнього дня. Звичайно, це образ не для світських виходів, а для спортивних чи повсякденних. Кейт відвідувала в них Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту у Плімуті.
Бежеві з високою посадкою
Ця класична модель теж чудово підходить для активного проведення часу на свіжому повітрі. Принцеса Уельська носить ці шорти у поєднанні з білою футболкою поло з синім окантуванням, темно-коричневим плетеним поясом і знов-таки з білими кедами. Кейт відвідувала у такому образі вітрильну регату на Багамах. Жаль тільки, що на публіці останнім часом принцеса Уельська воліє з'являтися більшою мірою в сукнях, а не в шортах.
Темно-сині прямого силуету
Темний колір шорт принцеса Уельська чудово поєднувала з білою спортивною олімпійкою та світло-сірими кросівками. У такому образі Кетрін була присутня на церемонії нагородження під час регати на Кубок короля в Каусі. Принцеса Уельська завжди могла похвалитися стрункою та спортивною фігурою, тому немає жодних сумнівів у тому, що їй підійшли б шорти будь-якого фасону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені літні образи принцеси Уельської Кейт.