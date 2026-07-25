Шорти в гардеробі принцеси Уельської: три улюблені пари на кожен день

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Білі від Holland Cooper

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Це позачасова класика, яку принцеса Кейт носить із задоволенням. Білі короткі шорти з високою посадкою та двома золотими ґудзиками чудово сидять на фігурі Кетрін і поєднуються зі смугастим джемпером та білими кедами – ідеальний тандем для прохолодного літнього дня. Звичайно, це образ не для світських виходів, а для спортивних чи повсякденних. Кейт відвідувала в них Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту у Плімуті.

Бежеві з високою посадкою

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Ця класична модель теж чудово підходить для активного проведення часу на свіжому повітрі. Принцеса Уельська носить ці шорти у поєднанні з білою футболкою поло з синім окантуванням, темно-коричневим плетеним поясом і знов-таки з білими кедами. Кейт відвідувала у такому образі вітрильну регату на Багамах. Жаль тільки, що на публіці останнім часом принцеса Уельська воліє з'являтися більшою мірою в сукнях, а не в шортах.

Темно-сині прямого силуету

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Темний колір шорт принцеса Уельська чудово поєднувала з білою спортивною олімпійкою та світло-сірими кросівками. У такому образі Кетрін була присутня на церемонії нагородження під час регати на Кубок короля в Каусі. Принцеса Уельська завжди могла похвалитися стрункою та спортивною фігурою, тому немає жодних сумнівів у тому, що їй підійшли б шорти будь-якого фасону.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені літні образи принцеси Уельської Кейт.

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