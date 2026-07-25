Оля Полякова до сліз розчулила Аллу Пугачову на фестивалі в Юрмалі: "Цього ніхто не знає"

Оля Полякова і Алла Пугачова з Максимом Галкіним

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Українська співачка Оля Полякова зворушила Аллу Пугачову своїм виступом на міжнародному музичному фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala, який цими днями триває в латвійській Юрмалі.

На сцені заходу, організованого Лаймою Вайкуле, виступили українські артисти, а також російські виконавці, які публічно виступили проти кривавої війни РФ в Україні. Полякова стала однією з учасниць перших днів фестивалю, де презентувала нову композицію та виконала свої відомі хіти.

Особливо емоційним став номер із піснею «У твоїх обіймах». Як розповіла у своєму Instagram психологиня Наталія Холоденко, яка була присутня в залі, саме під час виконання цієї композиції Алла Пугачова не змогла стримати сліз.

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Оля Полякова / © instagram.com/kholodenkon

«Найбільший секрет із Юрмали, цього ніхто не знає. Знаю лише я, Бог і Полякова. Найбільша нагорода дісталася нашій українській співачці. Коли Оля Полякова співала „У твоїх обіймах“, Алла Пугачова плакала. Це правда. Коли я це побачила, подумала, що такого не може бути. А Оля зі сцени теж це бачила. І чому я не знімала…» — поділилася Холоденко.

Сама Полякова підтвердила слова психологині. Артистка зізналася, що помітила емоційну реакцію російської виконавиці просто зі сцени й була глибоко зворушена.

Окрім Олі Полякової, на фестивалі виступили Потап, Настя Каменських, а також «хороші росіяни», зокрема Андрій Макаревич, Монеточка, Noize MC та інші. А сама Лайма Вайкуле як знак підтримки України одну з пісень виконала українською мовою на тлі синьо-жовтого прапора.

Нагадаємо, Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримують Україну, засудили агресію Кремля та залишили РФ. Нині подружжя разом із двома дітьми проживає за кордоном.

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