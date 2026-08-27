Это домашнее средство из двух копеечных ингредиентов отчистит всю грязь в вашем доме

Лучшее средство для уборки / © Freepik

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Сода и перекись водорода — два простых средства, которые можно найти почти в каждом доме. Отдельно они давно используются для уборки, а вместе могут помочь справиться с разными бытовыми загрязнениями. Чаще смесь применяют для удаления пятен, налета и неприятных запахов. В то же время, важно помнить: перекись водорода может освещать некоторые поверхности, поэтому перед использованием средство следует протестировать на незаметном участке.

Как приготовить смесь

Чтобы приготовить чистящее средство, смешайте пищевую соду с небольшим количеством 3% перекиси водорода до консистенции густой пасты. Готовить его лучше непосредственно перед использованием и не хранить в закрытой емкости.

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7 способов применения смеси

Для кухонной раковины. Нанесите пасту на загрязненную поверхность, оставьте на несколько минут, затем протрите губкой и смойте водой. Средство поможет убрать следы от еды и налета. Для швов между плиткой. Нанесите маленькое количество консистенции на загрязненные швы, оставьте на 5-10 минут и осторожно потрите старой зубной щеткой. Для отделки кухонных досок. Пасту можно использовать для очистки пластиковых или других совместимых средств досок после приготовления пищи. После обработки поверхность нужно тщательно смыть водой. Для удаления пятен из белой ткани. Небольшое количество смеси нанесите на пятно, оставьте на несколько минут, а затем постирайте. Сначала проверьте средство на незаметном участке. Для чистки белых подошв. Смесь поможет убрать темные следы из резиновых частей обуви. Нанесите ее, потрите щеткой и смойте. Для удаления запахов. Пасту можно использовать для очищения пластиковых поверхностей, на которых остались стойкие запахи пищи. Для чистки мусорного ведра. Нанесите смесь на загрязненные участки, оставьте ненадолго, потрите губкой и тщательно смойте.

Не используйте эту смесь на мраморе, натуральном камне, лакированном дереве и тонких цветных тканях без предварительной проверки. Также не смешивайте перекись водорода с другими бытовыми химикатами.

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