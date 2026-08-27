Как стирать шторы и тюль, чтобы не гладить: методы наших бабушек, которые действительно работают

Как выровнять шторы без глажки / © pixabay.com

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Наши бабушки не имели стиральных машин, дорогих отбеливателей и специальных кондиционеров для штор. Однако они никогда не гладили их после стирки. Секрет заключался в правильном замачивании и ручной стирке. Соль, сода, хозяйственное мыло и крахмал помогали очистить ткань, а правильная сушка позволяла обойтись без утюга.

Замочите тюль в соленой воде

Прежде чем стирать шторы, их сначала хорошо вытряхивали от пыли. Затем в большом тазу или ванне готовили теплый солевой раствор. Соль использовали для предварительного замачивания, особенно если тюль посерел или впитал много пыли.

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Ткань оставляют в воде на несколько часов, после чего воду сливают и хорошо прополоскивают. Для очень загрязненного тюля замачивание могло быть более длительным. Один из традиционных способов — после соленой воды натереть загрязненные участки хозяйственным мылом и только потом постирать руками.

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Для кухонных штор используйте соду

На кухонных занавесках часто оседают не только пыль, но жир и запахи. В таких случаях опытные хозяйки добавляли в теплую воду пищевую соду.

Для замачивания можно взять 1–2 столовых ложки соды на таз теплой воды. Шторы оставляют в растворе примерно на час или дольше в зависимости от загрязнения, а затем стирают руками в чистой мыльной воде. Для тонких тканей лучше использовать умеренно тёплую, а не горячую воду.

Хозяйственное мыло — для основной стирки

После замачивания тюль можно стирать руками с хозяйственным мылом. Его натирали на терке или хорошо растворяли в воде, чтобы получить мыльный раствор.

Важно не тереть тонкую ткань слишком сильно. Тюль лучше аккуратно сжимать и перемещать в воде, чтобы не повредить волокна.

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Крахмал — бабушкин секрет ровных штор

Один из самых интересных старых способов — полоскание чистого тюля в слабом крахмальном растворе. Крахмал помогает ткани лучше держать форму, поэтому после высыхания она может выглядеть более ровной и аккуратной.

После полоскания шторы не выкручивают. Им дают стечь, аккуратно расправляют все складки и вешают еще влажными. Под собственным весом легкий тюль постепенно распрямляется, поэтому утюг часто уже не нужен.

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