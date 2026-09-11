Как подготовить батареи к отоплению / © pexels.com

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Перед началом отопительного сезона многие просто ждут, когда в доме включат отопление. Однако даже исправная батарея может работать менее эффективно, если она покрыта пластом пыли, частично заполнена воздухом или значительная часть ее тепла поглощается холодной стеной. Поэтому перед холодами радиаторы следует подготовить. Это не требует дорогостоящего ремонта, ведь все можно сделать своими руками.

Сначала хорошо очистите батарею от пыли

Пыль между секциями и на задней части радиатора — не просто косметическая проблема. Он мешает нормальному движению теплого воздуха, поэтому батарея может отдавать тепло менее эффективно.

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Перед началом сезона радиатор протрите влажной тряпкой, а труднодоступные места очистите щеткой или пылесосом с узкой насадкой. Особенно тщательно нужно убрать пыль между секциями и батареей.

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Если радиатор имеет декоративный экран, его нужно очистить и убедиться, что он не перекрывает движение теплого воздуха.

Проверьте, нет ли воздуха внутри

Если после включения отопления батарея прогревается неравномерно, а ее верхняя часть остается холодной, причиной может быть воздух в системе. В таком случае радиатор может работать не на полную мощность.

Для батарей с краном Маевского воздух можно стравить с помощью специального ключа. Делать это нужно только на охлажденном радиаторе и осторожно. После выхода воздуха, когда начинает поступать вода, клапан закрывают. Если у вас автономное отопление, после процедуры также следует проверить давление в системе.

Специалисты по энергоэффективности отмечают, что воздух в радиаторе может снижать его эффективность, а пищеварение воздуха является одним из простых способов подготовить систему к сезону.

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Поставьте теплоотражающий экран за батареей

Есть еще один простой способ уменьшить потери тепла — установить теплоотражающий экран за радиатором, особенно если батарея расположена у наружной, неутепленной стены.

Такой экран отражает часть теплового излучения обратно в помещение вместо того, чтобы оно поглощалось стеной. Energy Saving Trust напрямую рекомендует радиаторные отражатели как один из недорогих способов повысить энергоэффективность жилья.

Для этого можно использовать специальный фольгированный экран для радиаторов. Важно установить его именно за батареей, а не накрывать им радиатор.

Что еще проверить перед холодами

Не стоит заставлять батарею мебелью или закрывать ее плотными шторами до пола. Теплому воздуху нужно свободное движение по комнате.

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Также осмотрите стыки и краны: если есть подтекание, следы ржавчины или другие неисправности, лучше устранить их до начала отопления.

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