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Женя Кот показался с дочерью в больнице и сообщил о ее болезни: "Сказываются сиденья в укрытии"
Двухлетняя дочь Жени Кота заболела. Как делится танцор, длительное пребывание в укрытии дает о себе знать.
Украинский хореограф, а недавно еще и певец Женя Кот показался с двухлетней дочерью от жены, гимнастки Натальи Татаринцевой в больнице.
Соответсвующими кадрами танцор поделился в Instagram-stories. Хореограф говорит, что маленькая Леля заболела. Жене Коту и Наталье Татаринцевой пришлось обращаться за помощью к врачам, чтобы они установили, что именно беспокоит их дочь и назначили лечение.
Подробности о болезни танцор не стал рассказывать. Вместо этого он объяснил, почему Леля могла заболеть. Дело в том, что в последнее время Киев подвергается постоянным вражеским обстрелам. Супруги во время воздушной тревоги не пренебрегают безопасностью и находятся в безопасном месте. По словам Жени Кота, на Леле сказались постоянные пребывания в укрытии, что негативно сказалось на ее здоровье.
«Принцесса заболела. Сказываются сиденья в укрытии целыми днями», — поделился танцор.
Отметим, с января 2019 года Женя Кот проживает в браке с гимнасткой Наталией Татаринцевой. В июле 2024-го у пары родилась первенец Леля.
Напомним, недавно солист группы «ТИК» Виктор Бронюк внезапно заболел. Коллективу из-за этого пришлось отменить концерт.