До будинку Квентіна Тарантіно вдерся чоловік: довелося негайно викликати поліцію

Квентін Тарантіно / © Associated Press

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До будинку культового американського режисера Квентіна Тарантіно, що розташований на Голлівудських пагорбах, вдерся зловмисник.

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Поліцейські отримали виклик щодо «гарячого обшуку» в будинку Квентіна Тарантіно. Це поліцейський термін, що означає спробу скоїти крадіжку зі зломом, і в цей момент люди перебувають в будинку.

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Врешті, правоохоронці приїхали на виклик. Чоловік до того моменту вже встиг втекти з місця події. Поліція також провела огляд території та встановила, що злому немає, отже це було просто незаконне проникнення. Правоохоронці лиш склали протокол про правопорушення. Тож, розслідування справи зараз триває.

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Квентін Тарантіно / © Associated Press

До речі, самого Квентіна Тарантіно в момент злочину в будинку не було. Достеменно невідомо, хто саме там перебував. Цілком ймовірно, що йшлося про дружину режисера, ізраїльську співачку Даніелу Пік, та дітей.

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