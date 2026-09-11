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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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До будинку Квентіна Тарантіно вдерся чоловік: довелося негайно викликати поліцію

Невідомий проник на територію маєтку Квентіна Тарантіно. У будинку на цей момент перебували люди.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Квентін Тарантіно

Квентін Тарантіно / © Associated Press

До будинку культового американського режисера Квентіна Тарантіно, що розташований на Голлівудських пагорбах, вдерся зловмисник.

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Поліцейські отримали виклик щодо «гарячого обшуку» в будинку Квентіна Тарантіно. Це поліцейський термін, що означає спробу скоїти крадіжку зі зломом, і в цей момент люди перебувають в будинку.

Врешті, правоохоронці приїхали на виклик. Чоловік до того моменту вже встиг втекти з місця події. Поліція також провела огляд території та встановила, що злому немає, отже це було просто незаконне проникнення. Правоохоронці лиш склали протокол про правопорушення. Тож, розслідування справи зараз триває.

Квентін Тарантіно / © Associated Press

Квентін Тарантіно / © Associated Press

До речі, самого Квентіна Тарантіно в момент злочину в будинку не було. Достеменно невідомо, хто саме там перебував. Цілком ймовірно, що йшлося про дружину режисера, ізраїльську співачку Даніелу Пік, та дітей.

Нагадаємо, нещодавно український співак Павло Зібров шокував, як його обікрали у потягу. Артист розкрив, що в нього поцупили та хто саме це зробив.

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