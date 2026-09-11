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Саме тому Google запускає оновлену програму «Академія ШІ для освітян», мета якої — надати освітянам в Україні актуальні практичні навички для ефективної інтеграції ШІ в освітній процес. Після завершення програми учасники отримають сертифікат обсягом 1,5 кредиту ЄКТС.

«Академія ШІ для освітян» складатиметься з 12 практичних онлайн-тренінгів у трьох окремих напрямах: дошкільна, загальна середня та вища освіта. Учасники працюватимуть із практичними сценаріями використання ШІ та навчатимуться поєднувати інструменти Google, зокрема Gemini, Gems, Gemini Notebook, Gemini in Classroom, Google Vids, Nano Banana Pro, для розв’язання типових освітніх задач.

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На безоплатній програмі розберуть, як освітяни можуть використовувати ШІ у своїй роботі, а саме:

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Створення персональних ШІ-асистентів за допомогою Gems у Gemini для повторюваних задач: планування, підготовки матеріалів і роботи з документацією.

Академічна доброчесність в епоху ШІ і як адаптувати завдання та оцінювання, щоб вони розвивали критичне мислення, аргументацію та застосування знань, а не лише відтворення інформації.

Розробка навчальних матеріалів із Gemini та їх адаптація до різних потреб — від онлайну до різного віку та особливих освітніх потреб.

Створення інтерактивних вправ, тренажерів, симуляцій і навчальних ігор без навичок програмування.

Робота з великими обсягами інформації за допомогою Gemini Notebook. Освітяни зможуть аналізувати власні навчальні та методичні матеріали, знаходити інформацію одразу в кількох джерелах, порівнювати їх та створювати на їх основі конспекти, презентації, відео й інші навчальні матеріали.

У програмі учасники працюватимуть із реальними задачами освітян: як створювати плани уроків і календарно-тематичне планування за допомогою ШІ, готувати навчальні матеріали та тести, працювати зі свідоцтвами досягнень, створювати силабуси й методичні матеріали та адаптувати завдання для різних учнів.

Програма містить:

окремі навчальні напрями для дошкільної, загальної середньої та вищої освіти зі спікерами-практиками, які використовують ШІ у своїй роботі;

воркбуки з готовими інструкціями, прикладами та додатковими матеріалами, які можна використовувати у своїй роботі після навчання;

практичні домашні завдання для освітян та можливість отримати індивідуальний зворотний зв’язок;

інтерактивні тести для перевірки знань та визначення тем, які варто опрацювати додатково;

сертифікат про успішне проходження програми обсягом 1,5 кредиту ЄКТС від Академії Цифрового Розвитку.

Реєстрація відкрита з 10 вересня. Перші тренінги розпочнуться 28 вересня 2026 року. Участь у програмі безоплатна.

Програма реалізується спільно із Міністерством освіти і науки України та за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національної платформи Дія.Освіта та освітньої екосистеми Мрія.

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Програма розроблена на основі Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо використання ШІ у закладах загальної середньої та вищої освіти, AI Competency Framework for Teachers UNESCO та Концепції цифрової гігієни дітей дошкільного віку.

Більше навчальних програм для освітян доступні на платформі Зростайте з Google.

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