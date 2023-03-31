Может вызвать внезапную остановку сердца: какой популярный напиток не стоит пить

Обычно сердечный приступ случается неожиданно и не всегда достаточно времени на лечение. Однако некоторых случаев можно избежать. К примеру, если прекратить пить популярный напиток. Как энергетики влияют на здоровье – читайте в материале ТСН.ua.

Речь идет именно об энергетических напитках, сообщает издание Express.

Чем вредны энергетики для сердца

Со ссылкой на исследование издания отмечает, что употребление большого количества энергетических напитков может стать причиной внезапной остановки сердца даже вполне здоровых людей.

Как разъясняется, в энергетиках употребляют кофеин в больших концентрациях, хотя он и замаскирован под видом разных веществ. К примеру, гуарана. Ее получают из растения и она идентична тому кофеину, который содержится в кофе.

Издание отмечает, что хоть кофеин и считается безопасным, однако в больших дозах он может иметь серьезные побочные эффекты. А в гуаране вдвое больше кофеина, чем в кофейных зернах. Также, как обращают внимание исследователи, ее часто смешивают с другими популярными веществами – таурином и женьшенем. В этом случае гуарана может создавать неопределенные свойства.

Исследователи еще раньше отмечали, что внезапные остановки сердца у молодых людей часто наблюдаются после смешивания энергетических напитков с алкоголем.

Такое может вызвать критические и редко необратимые сердечно-сосудистые заболевания у здоровых молодых людей. Как предполагают ученые, такое может случаться из-за аритмии. Аритмия сердца – нарушение чередования и частоты сердечных сокращений. В тяжелых случаях такое состояние может вызвать хаотические и быстрые электрические сигналы, поступающие в нижние отделы сердца. Если в течение нескольких минут сердечный ритм не восстановится, то это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже привести к смерти.

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