"Нам нужен мир": Зеленский сделал важное заявление после встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести мирные переговоры Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером, передают «Новости.Live».

По его словам, в разговоре с Эрдоганом речь шла об усилении поддержки Украины и возможности проведения нового раунда мирных переговоров для завершения войны в Украине.

«Ради мира мы общались с президентом Эрдоганом. Он также на этой стороне, на стороне мира. И, конечно, мы должны прекратить эту войну как можно быстрее», — заявил Зеленский.

Президент Турции предложил проведение переговоров в Стамбуле и украинский лидер заверил в готовности украинской стороны приехать на такую встречу. При этом он добавил, что готов также к встрече лидеров в любом формате.

«Нам нужен мир, нам нужны переговоры», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча пока откладывается из-за смещения фокуса внимания Соединенных Штатов на события в Иране. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию относительно места проведения переговоров.

В то же время глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что в Киеве в ближайшее время ждут приезда Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые будут возглавлять делегацию для возобновления мирных переговоров с Россией.