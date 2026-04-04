"Нам нужен мир": Зеленский сделал важное заявление после встречи с Эрдоганом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности украинской делегации приехать на переговоры с Россией в Стамбул.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести мирные переговоры Украины и России в Стамбуле.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером, передают «Новости.Live».
По его словам, в разговоре с Эрдоганом речь шла об усилении поддержки Украины и возможности проведения нового раунда мирных переговоров для завершения войны в Украине.
«Ради мира мы общались с президентом Эрдоганом. Он также на этой стороне, на стороне мира. И, конечно, мы должны прекратить эту войну как можно быстрее», — заявил Зеленский.
Президент Турции предложил проведение переговоров в Стамбуле и украинский лидер заверил в готовности украинской стороны приехать на такую встречу. При этом он добавил, что готов также к встрече лидеров в любом формате.
«Нам нужен мир, нам нужны переговоры», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча пока откладывается из-за смещения фокуса внимания Соединенных Штатов на события в Иране. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию относительно места проведения переговоров.
В то же время глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что в Киеве в ближайшее время ждут приезда Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые будут возглавлять делегацию для возобновления мирных переговоров с Россией.