Удари по Ірану: сенатор США зробив важливе попередження

Ліндсі Грем / © Associated Press

Реклама

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав обережно обирати цілі в Ірані, щоб не пошкодити нафтову інфраструктуру

Про це він написав у соцмережі Х.

З його слів, метою має бути звільнення іранського народу від «вбивчого режиму» аятолл. Ізраїль, наголосив Грем, «продемонстрував дивовижні здібності, коли йшлося про повалення кривавого режиму в Ірані».

Реклама

«У зв’язку з цим прошу бути обережними у виборі цілей. Наша мета — звільнити іранський народ таким чином, щоб не позбавити його шансу почати нове, краще життя після падіння цього режиму. Нафтова економіка Ірану буде мати важливе значення для досягнення цієї мети», — висловився сенатор Грем.

Як повідомлялося, після ударів по нафтових об’єктах Ірану представники США Стів Віткофф та Джерард Кушнер 10 березня терміново прибудуть до Ізраїлю. Загострення між країнами сталося після ударами ізраїльських військових по нафтовій інфраструктурі Ірану. Дії Тель-Авіва викликали занепокоєння у Вашингтоні.