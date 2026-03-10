"Мы готовы бить сколько нужно": Иран резко ответил США и отказался от переговоров

Аббас Арагчи / © Associated Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к переговорам с Вашингтоном после ударов США.

По его словам, Иран получил "очень горький опыт" контактов с американской стороной.

"Я не думаю, что разговоры с американцами будут обсуждаться. У нас есть очень горький опыт разговоров с американцами. Они пообещали нам, что не намерены на нас нападать. Даже после того, как сказали, что мы добились большого прогресса, они все равно решили напасть на нас", - заявил Арагчи.

Министр также дал понять, что Иран не собирается сворачивать военный ответ.

"Они атаковали наши ядерные объекты, но не смогли уничтожить нашу ядерную программу. Они также атаковали наши ракетные объекты, но не смогли остановить ракетные обстрелы. Мы хорошо готовы продолжать атаковать их нашими ракетами столько, сколько нужно и сколько угодно", - подчеркнул глава иранского МИД.

Что говорит Трамп

Между тем, президент США Дональд Трамп заявляет, что война с Ираном якобы уже близка к завершению, хотя в то же время говорит о намерении добиться полной победы.

"Я думаю, что война практически закончена. У них нет флота, нет средств связи, у них нет ВВС", - сказал Трамп.

Он также отметил, что США, по его словам, значительно опередили начальные оценки по продолжительности кампании, которая, как ранее прогнозировалось, могла продолжаться от четырех до пяти недель.

При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон не считает кампанию завершенной до тех пор, пока не будет достигнута "абсолютная победа" над иранским режимом.

"Мы полны решимости одержать абсолютную победу над этим террористическим режимом. И мы не уступим, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен", - заявил Трамп.

Война в Иране - последние новости

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что европейские и арабские страны могут получить свободный проход через Ормузский пролив, если выселят послов США и Израиля.

По данным иранской государственной телекомпании IRIB , беспрепятственный транзит стратегически важным морским путем может начать действовать уже со вторника, 10 марта.

В то же время вокруг Ормузского пролива, по данным западных медиа, находятся сотни судов, а рынки внимательно следят за любыми сигналами по восстановлению стабильного движения через этот коридор.

На фоне войны продолжают лихорадить и мировые рынки. По данным Bloomberg, золото дешевеет из-за резкого подорожания нефти, которое подпитывает инфляционные ожидания в США и укрепляет доллар.

После роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель инвесторы начали ожидать, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие ставки или даже повысить их. Это давит на золото, которое не приносит процентный доход.

Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие войны между США, Израилем и Ираном может еще больше повлиять как на энергетические рынки, так и на глобальную инфляцию.

Трамп также заявил The New York Post, что имеет план реагирования на скачок мировых цен на нефть из-за войны с Ираном. Президент заверил, что готов к любому развитию событий, однако деталей не раскрыл. Одним из возможных шагов администрации считает использование стратегических нефтяных резервов США.