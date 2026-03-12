Шість знаків китайського гороскопа, які притягнуть удачу та успіх 12 березня

Китайський гороскоп / © Unsplash

Реклама

12 березня 2026 року в китайській астрології припадає на так званий День знищення Дерев’яного Півня. За трактуванням східного календаря, такі дні пов’язані з очищенням простору від зайвого — рішень, обставин чи людей, які гальмують розвиток. А в рік Вогняного Коня зміни, що звільняють, можуть швидко відкривати шлях до нових можливостей.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологи назвали шість знаків китайського зодіаку, для яких цей четвер може стати точкою зрушення — як у фінансових питаннях, так і в особистих справах.

Реклама

Півень. Представники цього знака можуть наважитися поставити крапку в ситуації, яка давно викликала роздратування. Йдеться про встановлення чітких меж або відмову від витрат чи зобов’язань, що виснажували. Після такого рішення день може скластися значно легше, а згодом з’явиться шанс погодитися на вигіднішу пропозицію.

Кінь. Для цього знака 12 березня може принести довгоочікувану визначеність. Новина або підтвердження планів здатні зняти напругу, що тривала певний час. Звільнившись від невизначеності, Кінь зможе зосередитися на новому напрямку, який має потенціал фінансового зростання.

Змія. Цей день може стати моментом прозріння. Те, що раніше викликало сумніви у робочих або грошових питаннях, стане очевидним. Зміна фокусу на більш надійних партнерів чи проєкти здатна принести швидший результат, ніж очікувалося.

Мавпа. Несподівана допомога іншій людині може обернутися для Мавпи новими можливостями. Навіть коротка порада або слушна ідея здатні запам’ятатися та згодом відкрити двері до перспективної співпраці.

Дракон. Для представників цього знака четвер може стати днем усвідомлення: частина відповідальності, яку вони несли, насправді їм не належала. Відмова від зайвого навантаження відкриє простір для нових ідей, зокрема й пов’язаних із заробітком.

Кролик. Невелика зміна у звичному розкладі може запустити ланцюг позитивних подій. Несподівана зустріч або розмова здатні підштовхнути до ідеї, яка ще вранці здавалася малоймовірною. До кінця дня з’явиться перспектива, що заслуговує на увагу.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 12 березня — день, коли не можна братися за нові справи, не зруйнувавши водночас старе, що заважає рухатися вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.