У Росії змушені відкласти запровадження обов’язкової локалізації виробництва оптичного волокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного підприємства, яке виготовляло таку продукцію.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що Міністерство промисловості й торгівлі РФ запропонувало тимчасово дозволити використання імпортного оптичного волокна для виробництва кабелів у країні. Вимогу щодо обов’язкового застосування вітчизняної сировини планують перенести до 2028 року.

Причиною такого рішення стала зупинка заводу Оптико-волоконні системи у Саранську — єдиного підприємства в Росії, яке виробляло оптичне волокно.

За інформацією СЗРУ, підприємство припинило роботу після критичного пошкодження обладнання. Водночас наявні складські запаси продукції, за оцінками російського уряду, незабаром вичерпаються. Відновлення виробництва очікується не раніше кінця 2027 року.

У розвідці наголосили, що ця ситуація вкотре демонструє вразливість російської промисловості, яка значною мірою залежить від обмеженої кількості виробників та імпортних технологій.

Оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури. Його використовують у телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях. Через зупинку єдиного заводу Росія фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції.

Навіть тимчасове скасування вимоги щодо локалізації не гарантує вирішення проблеми. За даними розвідки, Китай уже підвищив ціни на оптичне волокно у кілька разів, що створює ризики дефіциту та значного подорожчання будівництва телекомунікаційних мереж, модернізації енергосистем і реалізації інших інфраструктурних проєктів.

Експерти зазначають, що до зупинки заводу Оптико-волоконні системи його продукція забезпечувала приблизно 30–40% російського попиту на оптичне волокно. Загальне споживання цього матеріалу в Росії оцінюється щонайменше у 15–20 млн кілометрів на рік.

У підсумку Росія опинилася перед необхідністю майже повністю покладатися на імпорт, що ще раз підкреслює структурні проблеми її економіки та технологічну залежність від зовнішніх постачальників.

