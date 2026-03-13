ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кому з українців доведеться заплатити величезний штраф цієї весни

За підпал сухої трави українцям загрожує штраф. У разі масштабних наслідків палій може стати фігурантом кримінальної справи.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Спалювання сухостою завдає серйозної шкоди природі

Спалювання сухостою завдає серйозної шкоди природі / © Associated Press

З початком весни в Україні традиційно активізуються роботи на присадибних ділянках, а разом із ними — і сезон спалювання сухої трави, листя та залишків рослинності.

Незважаючи на заборону, багато хто продовжує це робити, що завдає шкоди природі та загрожує серйозними штрафами, повідомляють у Мін’юсті.

Відповідальність перед законом

Громадянам, які порушують вимоги пожежної безпеки, передбачено фінансові покарання, розмір яких залежить від місця порушення та масштабу завданих збитків.

У лісах:

  • для громадян — від 1530 до 4590 грн

  • для посадових осіб — від 4590 до 15 300 грн

Якщо порушення спричинило лісову пожежу або її поширення на значну площу, штрафи збільшуються:

  • для громадян — від 4590 до 15 300 грн

  • для посадових осіб — від 10 710 до 30 600 грн

На сільськогосподарських землях, у населених пунктах, біля доріг (стерня, пастбища, опале листя):

  • громадяни — 3060–6120 грн

  • посадові особи — 21 420–30 600 грн

    На територіях природно-заповідного фонду:

  • громадяни — 6120-12 240 грн

  • посадові особи — 21 420–30 600 грн

В яких випадках передбачено більш суворе покарання

Закон також передбачає кримінальне покарання за знищення або пошкодження лісів і зелених насаджень через підпал сухої рослинності. У такому разі порушникам загрожує:

  • штраф від 91 800 до 153 000 гривень

  • обмеження волі від 2 до 5 років

  • позбавлення волі на той самий строк

Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, покарання може становити від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві із настанням теплої погоди почастішали випадки спалювання сухої рослинності. Фахівці закликають мешканців столиці відмовитися від цієї небезпечної практики, адже вона шкодить довкіллю, здоров’ю людей і є порушенням законодавства.

