Кому з українців доведеться заплатити величезний штраф цієї весни
За підпал сухої трави українцям загрожує штраф. У разі масштабних наслідків палій може стати фігурантом кримінальної справи.
З початком весни в Україні традиційно активізуються роботи на присадибних ділянках, а разом із ними — і сезон спалювання сухої трави, листя та залишків рослинності.
Незважаючи на заборону, багато хто продовжує це робити, що завдає шкоди природі та загрожує серйозними штрафами, повідомляють у Мін’юсті.
Відповідальність перед законом
Громадянам, які порушують вимоги пожежної безпеки, передбачено фінансові покарання, розмір яких залежить від місця порушення та масштабу завданих збитків.
У лісах:
для громадян — від 1530 до 4590 грн
для посадових осіб — від 4590 до 15 300 грн
Якщо порушення спричинило лісову пожежу або її поширення на значну площу, штрафи збільшуються:
для громадян — від 4590 до 15 300 грн
для посадових осіб — від 10 710 до 30 600 грн
На сільськогосподарських землях, у населених пунктах, біля доріг (стерня, пастбища, опале листя):
громадяни — 3060–6120 грн
посадові особи — 21 420–30 600 грн
На територіях природно-заповідного фонду:
громадяни — 6120-12 240 грн
посадові особи — 21 420–30 600 грн
В яких випадках передбачено більш суворе покарання
Закон також передбачає кримінальне покарання за знищення або пошкодження лісів і зелених насаджень через підпал сухої рослинності. У такому разі порушникам загрожує:
штраф від 91 800 до 153 000 гривень
обмеження волі від 2 до 5 років
позбавлення волі на той самий строк
Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, покарання може становити від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві із настанням теплої погоди почастішали випадки спалювання сухої рослинності. Фахівці закликають мешканців столиці відмовитися від цієї небезпечної практики, адже вона шкодить довкіллю, здоров’ю людей і є порушенням законодавства.