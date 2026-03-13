ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
300
1 мин

Дочь супермодели Синди Кроуфорд появилась на публике в черном кружеве

Кайя Гербер снова привлекла к себе все взгляды на одной из самых желанных предоскаровских вечеринок в Лос-Анджелесе.

Юлия Каранковская
Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Associated Press

Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд появилась в смелом черном платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру. Девушка посетила в таком образе гламурную вечеринку журнала Vanity Fair.

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Платье Кайи было коротким и необычного дизайна, ведь выполнено из прозрачного кружева и имело V-образное глубокое декольте, которое больше открывало, чем скрывало. Платье было из коллекции Givenchy осень-зима 2026.

Также у наряда была заниженная талия, а юбка имела объемные складки. Кайя Гербер дополнила образ классическими черными туфлями на высоком каблуке, которые еще больше подчеркнули ее и без того стройные ноги.

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Образы Кайи Гербер - дочери супермодели Синди Кроуфорд (11 фото)

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

