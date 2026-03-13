- Дата публикации
Дочь супермодели Синди Кроуфорд появилась на публике в черном кружеве
Кайя Гербер снова привлекла к себе все взгляды на одной из самых желанных предоскаровских вечеринок в Лос-Анджелесе.
Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд появилась в смелом черном платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру. Девушка посетила в таком образе гламурную вечеринку журнала Vanity Fair.
Платье Кайи было коротким и необычного дизайна, ведь выполнено из прозрачного кружева и имело V-образное глубокое декольте, которое больше открывало, чем скрывало. Платье было из коллекции Givenchy осень-зима 2026.
Также у наряда была заниженная талия, а юбка имела объемные складки. Кайя Гербер дополнила образ классическими черными туфлями на высоком каблуке, которые еще больше подчеркнули ее и без того стройные ноги.