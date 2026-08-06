Доручила подрузі купити квартири і приховала Mercedes: у чому підозрюють Стефанішину

Ольга Стефанішина у суді / © ТСН

Реклама

Колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недекларуванні. Нова підозра стосується трьох епізодів.

Про це розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін, передає кореспондентка hromadske.

Реклама

Подруга купила дві квартири у новобудові

За його словами, Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень. Вона начебто доручила своїй подрузі купити у червні–липні 2024 року дві квартири у ЖК «Файна Таун».

Реклама

За даними слідства, колишня посолка через третю особу дала 6,9 мільйона гривень на квартири, а потім ще майже 100 тисяч доларів готівкою на ремонт. Слідчі стверджують, що саме вона володіла й розпоряджалася цими квартирами. Зокрема, вона давала доручення сплачувати там комуналку.

Також у Стефанішиної нібито знайшли готівку, яка була призначена на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири по вулиці Ярославів Вал.

«Щодо авіаквитків, дійсно, можна сказати, що членам Кабміну компенсувалися ці витрати, але ми бачимо, що ці витрати заходили на картку, а з картки півтора року готівку ніхто не знімає. І попри те, що офіційні доходи 3,7 мільйона гривень, витрати з картки — 4,3 мільйона», — сказав прокурор.

Адвокат експосолки заявив, що немає прямих доказів, що вона доручила своїй близькій подрузі Тетяні купити їй дві квартири. За його словами, Стефанішина працювала на керівних посадах у різних бізнесах-компаніях, тож мала достатньо коштів на купівлю цих квартир.

Реклама

Їхнє листування зі Стефанішиною про ремонт у цих квартирах адвокат пояснив «їхніми близькими відносинами».

Автомобіль та квартира у Львові

Окрім того, є підозри проти Стефанішиної щодо двох епізодів недекларування. У її декларацію не потрапив автомобіль «Мерседес», яким підозрювана користувалася від 2021 року. Нею вона їздила до призначення на посаду в США.

Також у декларацію не потрапили факт проживання та користування житлом батьків по ЖК «Львівська площа». Квартира оцінена в 3 мільйони гривень.

За словами адвоката, немає прямих доказів щодо користування квартирою батьків. Він запевняє, що підозрювана нібито декларувала її в інший період.

Реклама

Також захисник відкинув заяви щодо недекларування «Мерседесом». Як пояснив адвокат, для декларування автомобіля ним треба користуватися понад пів року, тоді як Стефанішина, мовляв, робила це лише 15 днів.

«Прокурор намагається приховати прогалини ретельним дослідженням листування моєї клієнтки, щоб створити інформаційну маніпуляцію», — сказав адвокат.

Звільнення та підозри Стефанішиній — що відомо

Нагадаємо, до оголошення Стефанішиній нових підозр президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

А 5 серпня НАБУ і САП повідомили Ользі Стефанішиній, звинувачуючи її у незаконному збагаченні. За даними Центру протидії корупції, колишню посолку підозрюють у набутті майна «іншими особами, які здійснювалися за дорученням підозрюваної».

У четвер, 6 серпня, експосолці України в США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень. Втім, за її словами, вона не має таких коштів, але буде шукати.

Новини партнерів